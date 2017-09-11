Pınar Karşıyaka kıl payı kaybetti

İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde yeni sezona Slovenya\'da hazırlanan Pınar Karşıyaka, bu ülkede oynadığı ikinci özel maçta Union Olympija\'ya 91-86 mağlup oldu.

Yeşil kırmızılı ekipte, hafif sakatlıkları bulunan Waters, Metin ve Mert Celep\'in yanı sıra KK Tajfun Sentjur\'la yapılan karşılaşmada burnu kırılan Erdi\'nin de forma giymediği müsabakada ilk yarıyı 39-39 berabere tamamladı. Pınar Karşıyaka\'da Waters\'ın yokluğunda diğer guard Berk, 40 dakika sahada kalırken Jones 28, Wood 22, DJ Kennedy 13, Hogue ise 11 sayıyla skora katkı yaptı. Karşıyaka, kampı yarın tamamlayıp İzmir\'e dönecek.