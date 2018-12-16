Pınar Karşıyaka kayıplarda

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol\'a deplasmanda 91-79 yenilen Pınar Karşıyaka son 3 maçını kaybederek düşüşünü sürdürdü.

Play-Off mücadelesi veren yeşil-kırmızılılar deplasmandaki kötü gidişatına da son veremedi. Bu sezon gurbette oynadığı 6\'ncı maçından 5\'ini kaybeden İzmir ekibi istediği çıkışı yakalayamadı.

Dış sahada sadece İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'u yenen yeşil-kırmızılılar, Beşiktaş Sompo Japan, Galatasaray, Banvit, Fenerbahçe ve Büyükçekmece müsabakalarını kaybetti. Antrenör Özhan Çıvgın hesapta olmayan bir yenilgi aldıklarını belirterek, \"Bir an önce toparlanma sürecine girmeliyiz. Hatalarımızdan ders çıkaracağız\" dedi.