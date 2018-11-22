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Spor

Pınar Karşıyaka-İstanbul Büyükşehir Belediyesi: 86-75

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) SALON: Mustafa Kemal Atatürk HAKEMLER: Haris Bijedic (xxx)  (Bosna Hersek), Ciprian Stoica (xxx) (Romanya), Alfred Jovovic (xxx) (Hırvatistan) PINAR KARŞIYAKA: Walker (xxx) 10, Henry (xxxx) 22, Berke (xxx) 9, Chatman (xxx) 11, Ma

22 Kasım 2018 01:23

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

SALON: Mustafa Kemal Atatürk
HAKEMLER: Haris Bijedic (xxx)  (Bosna Hersek), Ciprian Stoica (xxx) (Romanya), Alfred Jovovic (xxx) (Hırvatistan)
PINAR KARŞIYAKA: Walker (xxx) 10, Henry (xxxx) 22, Berke (xxx) 9, Chatman (xxx) 11, Marei (xx) 7, İnanç (xx) 2, İlkan (xxx) 8, Berk (xxx) 8, Tayfun (xxx) 9, Arca (x)
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: Holloway (xx) 9, Mehmet  (xx), 10, Babic (xxx) 17, Kulig (xx) 9, Semih Erden (xxx) 20, Berent (x) 3, Ramazan (x) 2, Mert (x) Gizir (x) 1, Minchev  (x) 4 
1\'İNCİ PERİYOT: 18-18
DEVRE: 31-35
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 59-59

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu\'nun son maçında Pınar Karşıyaka, İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'u 86-75 mağlup ederek, grubu ikinci sırada bitirip üst tura yükseldi. Maçın ilk çeyreği 18-18 berabere tamamlanırken, ikinci periyotta toparlanan İstanbul BŞB soyunma odasına 35-31 önde girmeyi başardı. İstanbul Büyükşehir Belediyei, 22\'nci dakikada farkı 8 sayıya kadar çıkardı: 31-39. Son 3 dakikaya 53-49 üstün giren konuk ekip karşısında toparlanan Pınar Karşıyaka üst üste sayılar buldu ve final bölümüne 59-59 eşitlikle girildi. Son periyodun başında Berk’in sayılarıyla 62-59 üstünlük kuran Pınar Karşıyaka müsabakadan 86-75 galip ayrıldı. C Grubu\'nu 10 puanla 2. sırada tamamlayan İzmir ekibi, bir üst turda I Grubu\'nda mücadele edecek.

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