Pınar Karşıyaka ilk maçta

İZMİR, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde Pınar Karşıyaka, yeni sezonu yarın evinde Tofaş maçıyla açacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu\'ndaki mücadele saat 15.15\'te başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları tam 30, öğrenci 20 TL olarak belirlendi. Yeni sezon öncesi antrenörlük görevine Aleksandar Trifunovic\'in yerine Özhan Çıvgın\'ı getiren Karşıyaka tüm lejyonerlerini değiştirip 5\'i yabancı 7 transferle kadrosunu güçlendirdi. Yeşil-kırmızılılarda, Çin Ligi\'ndeki sezonu geç biten, rahatsızlığı nedeniyle ülkesi ABD\'den Türkiye\'ye gelemediğini bildiren yeni transferlerden Sek Henry, ilk hafta görev yapamayacak.

AVRUPA\'DA GRUP NETLEŞTİ

Pınar Karşıyaka\'nın yeni sezonda Avrupa\'da katılacağı FIBA Europe Cup\'taki (FIBA Avrupa Kupası) grubu büyük oranda netleşti. İlk kez yer alacağı kupada direkt grup aşamasından itibaren boy gösterecek olan Karşıyaka, C Grubu\'nda Belçika\'dan Proximus Spirou, Hollanda\'dan Donar Groningen\'le rakip olacak. Yeşil-kırmızılı ekibin gruptaki son rakibi ise büyük oranda İstanbul Büyükşehir Belediyespor olacak. İstanbul BŞB, elemelerdeki ilk maçta İsveç temsilcisi Lulea\'yı 87-50 yenerek 10 Ekim\'deki rövanş öncesi büyük avantaj elde etti. Takımların çift devreli lig usulüne göre karşılaşacağı kupada grup maçları 17 Ekim\'de başlayacak.