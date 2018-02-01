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Spor

Pınar Karşıyaka ikinciliğe yakın

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Sibirya deplasmanında BC Enisey'i 81-74 yenerek 13'üncü maçta 9'uncu galibiyetine ulaşan Pınar Karşıyaka, grubunu ikinci sırada bitirmeye çok yaklaştı

01 Şubat 2018 18:02

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu\'nda Sibirya deplasmanında BC Enisey\'i 81-74 yenerek 13\'üncü maçta 9\'uncu galibiyetine ulaşan Pınar Karşıyaka, grubunu ikinci sırada bitirmeye çok yaklaştı. Grupta 13\'te 13 yapan lider Monaco\'nun ardından en fazla galibiyet sahip olan İzmir temsilcisi, haftaya çarşamba günü oynayacağı son maçta namağlup rakibini evinde yendiği takdirde ikinci sırayı elde edecek. Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen yeşil-kırmızılı ekip, Ewe Baskets, son hafta evinde Hapoel Holon\'u yenemediği takdirde de mağlup olsa bile ikinciliği bırakmayacak. Avrupa\'da üst üste 3 galibiyet alah Karşıyaka, grubunu bu sıralamada bitirdiği takdirde son 16\'da saha avantajını ele geçirecek.

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