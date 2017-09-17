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Spor

Pınar Karşıyaka idare etti

  Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi ev sahibi olduğu Pınar Cup 2017'yi 1 galibiyet, 1 yenilgiyle üçüncü sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, eksik çıktığı hazırlık etabında şimdiye kadar oynadığı 5 maçı 3

17 Eylül 2017 16:30

 

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde yeni sezon öncesi ev sahibi olduğu Pınar Cup 2017\'yi 1 galibiyet, 1 yenilgiyle üçüncü sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, eksik çıktığı hazırlık etabında şimdiye kadar oynadığı 5 maçı 3 galibiyet, 2 yenilgiyle geçti. Sezon öncesi ilk maçta Türkiye Basketbol Ligi temsilcisi Antalyaspor\'u 81-72 yenen Kaf-Kaf, Slovenya kampında KK Tajfun Sentjur\'u 71-58 mağlup ettikten sonra Union Olympija\'ya 91-86 yenildi. 

Yeşil-kırmızılı ekip, yenilenen kadrosuyla ilk kez taraftarın huzuruna çıktığı Pınar Cup\'ta ise Trabzonspor\'a 107-86 mağlup olup Stelmet Zielona Gora\'yı 75-70 yenmeyi başardı. Karşıyaka\'da Slovenya\'da Waters, Metin, Mert ve Erdi sakatlık problemi yaşadı. Pınar Cup\'ta üst adalesinde çekme olan Waters, yine forma giyemezken DJ Kennedy, Trabzonspor\'la oynanan maçta dizinden sakatlandı. Yıldız basketbolcunun parkelere dönüş tarihi netleşmedi. 

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