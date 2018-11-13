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Spor

Pınar Karşıyaka Hollanda'da terliyor

İZMİR,(DHA)  - FIBA Europe Kupası C Grubu'nda mücadele eden Pınar Karşıyaka yarın Hollanda deplasmanında Donar ile karşı karşıya gelecek

13 Kasım 2018 14:57

İZMİR,(DHA)  -
FIBA Europe Kupası C Grubu\'nda mücadele eden Pınar Karşıyaka yarın Hollanda deplasmanında Donar ile karşı karşıya gelecek. Groningen\'deki Martini Plaza Spor Salonu\'nda oynanacak müsabaka saat 21.30\'da başlayacak. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde son olarak evinde Darüşşafaka Tekfen\'i 100-84 mağlup eden Karşıyaka, Avrupa sınavında liderlik için sahaya çıkacak. Europe Kupası\'nda oynadığı 4 maçta 3 galibiyet alan yeşil-kırmızılılar, kendisi gibi 7 puan toplayan rakibini yenerek zirveyi ele geçirmek istiyor. Pınar Karşıyaka evinde 69-64 yenildiği rakibinden rövanşı almayı hedefliyor.

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