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Spor

Pınar Karşıyaka hız kesmiyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde iç transferde sözleşmesi biten Berk Uğurlu, dış transferde ise Demir İnşaat Büyükçekmece'den İlkan Karaman ile Erving Walker ve Muratbey Uşak'tan Tayfun Erülkü'ye imza attıran Pınar Karşıy

08 Temmuz 2018 16:03

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde iç transferde sözleşmesi biten Berk Uğurlu, dış transferde ise Demir İnşaat Büyükçekmece\'den İlkan Karaman ile Erving Walker ve Muratbey Uşak\'tan Tayfun Erülkü\'ye imza attıran Pınar Karşıyaka, oyuncu arayışını sürdürüyor.
Sözleşmeleri biten tüm yabancılarını değiştirip toplam 5 yeni lejyoner almayı planlayan Karşıyaka, Gaziantep Basketbol\'dan uzun forvet Robert Carter ve Trabzonspor\'dan eski oyuncusu guard Osiris Eldridge\'e kanca attı. Geçen sezon Gaziantep\'te 15 sayı, 7.9 ribaund, 1.6 asistle oynayan 24 yaşında, 2.06 boyundaki Carter\'dan yanıt bekleniyor. Yeşil-kırmızılılarda daha önce 2010-11 sezonunda forma giyen Eldridge\'in transferinin ise çok yüksek ücret talep etmesi nedeniyle zor olduğu öğrenildi.

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