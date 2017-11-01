T24 LogoT24 Logo
Spor

Pınar Karşıyaka-Hapoel Holon: 98-91

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) SALON: Mustafa Kemal Atatürk HAKEMLER: Aleksandar Glisic (Sırbistan) (xx), Luis Castillo (İspanya) (xx), Gentian Cici (Arnavutluk) (xx) PINAR KARŞIYAKA: Waters (xxx) 17, Alp (xx) 5, Wood (xxx) 13, Metin (xx) 8, Egemen (xxx)

01 Kasım 2017 01:42

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

SALON: Mustafa Kemal Atatürk
HAKEMLER: Aleksandar Glisic (Sırbistan) (xx), Luis Castillo (İspanya) (xx), Gentian Cici (Arnavutluk) (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Waters (xxx) 17, Alp (xx) 5, Wood (xxx) 13, Metin (xx) 8, Egemen (xxx) 13, Berk (xxx) 10, Kennedy (xxx) 24, Görkem (xxx) 8, Mert (x), Berke (x)
HAPOEL HOLON: Holloway (xxx) 15, Walden (xx) 10, Harrush (x), Alexander (xxx) 15, Thomas (xx) 8, Blatt (xx) 8, Pnini (xxx) 12, Glen Rice (xxx) 23

1\'inci PERİYOT: 22-19
İLK YARI: 51-40
3\'üncü PERİYOT: 72-56
5 FAUL: Waters (35.15), Metin (39.18) (Pınar Karşıyaka)
FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu\'nda Pınar Karşıyaka, Ewe Baskets deplasmanındaki yenilginin ardından evinden İsrail temsilcisi Hapoel Holon\'u mağlup etti: 98-91. Grupta 4 maçta 3 galibiyete ulaşarak Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'ndeki kötü gidişten sonra Avrupa\'da teselli bulan İzmir temsilcisinde Kennedy 24, Waters ise 17 sayıyla oynadı. Yeşil-kırmızılılarda bonservis engeli nedeniyle lisansı çıkarılamayan Dustin Hogue\'un yanı sıra belinde sakatlık bulunan Jarrod Jones da forma giyemedi.
İlk periyotta Karşıyaka, Egemen\'in pota altından etkili oyunuyla farkı 8 sayıya kadar çıkarsa da konuk ekip farkı kapattı ve periyot 22-19 sonuçlandı. İkinci periyotta kenardan gelen Kennedy ve Görkem\'in katkısıyla 13 sayılık avantaj yakalayan Karşıyaka, soyunma odasına 51-40 önde girdi. Üçüncü periyodun ilk dakikalarında etkili oyununu sürdüren yeşil-kırmızılı ekip, Waters\'ın 3 sayılık basketiyle durumu 61-43\'e getirerek farkı 18 sayıya taşıdı. Son 10 dakikalık bölüm 72-56 başladı. Dördüncü ve son periyotta taraftarının desteğiyle rahat bir oyun sergileyen temsilcimiz salondan 98-91 galip ayrıldı.  
(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ergin KARATAŞDHA SALON Mustafa Kemal Atatürk HAKEMLER Aleksandar Glisic SırbistanLuis CastilloGentian Cici ArnavutlukKARŞIYAKA WatersAlpWoodMetinEgemenBerkKennedyGörkemMertBerkeHOLON HollowayWaldenHarrushAlexander

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24