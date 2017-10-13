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Spor

Pınar Karşıyaka, Gaziantep Basketbol deplasmanına çıkıyor

İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Lig'de sezonun ilk maçında Anadolu Efes'i evinde yenmeyi başaran Pınar Karşıyaka, yarın Gaziantep Basketbol deplasmanına çıkacak

13 Ekim 2017 18:26

İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Lig\'de sezonun ilk maçında Anadolu Efes\'i evinde yenmeyi başaran Pınar Karşıyaka, yarın Gaziantep Basketbol deplasmanına çıkacak. Karataş Şahinbey Spor Salonu\'ndaki müsabaka saat 15.15\'te başlayacak.
Yeşil-kırmızılılarda 100 bin dolar bonservis bedeli henüz ödenmediği için lisansı çıkarılamayan yeni transferlerden Dustin Hogue, yine forma giyemeyecek. Karşıyaka, Anadolu Efes galibiyetinin ardından hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi\'nde de Dinamo Sassari\'yi deplasmanda yenerek grup aşamasına galibiyetle başlamıştı.

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