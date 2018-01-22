Pınar Karşıyaka garanti peşinde

İZMİR, (DHA) - FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu\'nda 11 maçta 7 galibiyetle gruptan çıkmayı büyük oranda garantileyen Pınar Karşıyaka, yarın son 16 biletini matematiksel olarak da cebine koymak için parkeye çıkacak. Yeşil-kırmızılı ekip İspanyol temsilcisi Ucam Murcia\'yı konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu\'ndaki mücadele saat 20.00\'de başlayacak. Karşıyaka\'da sakatlığı süren Allen ve Egemen mücadelede yer almayacak. Bilet fiyatları 25 TL olarak belirlendi. Grupta Murcia da Pınar Karşıyaka gibi 7 galibiyet aldı. Karşıyaka, rakibini yendinği takdirde grup maçlarının bitimine 2 hafta kala adını son 16\'ya yazdırmayı garantileyecek. Temsilcimiz, İspanyol rakibine yenilse dahi Dinamo Sassari\'nin Juventus Utena\'yı yenememesi halinde gruptan çıkacak. Karşıyaka, kalan grup maçlarını ise BC Enisey\'le deplasmanda, Monaco\'yla evinde oynayacak.