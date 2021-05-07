Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi

Rusya'nın Nizhny Novgorod kentindeki müsabakada ilk iki periyodu önde geçen Pınar Karşıyaka, üçüncü periyotta rakibinin üstünlük kurmasına engel olamadı. Ancak dördüncü periyotta özellikle son bölümdeki etkili oyunuyla rakibini 84-79 mağlup eden Pınar Karşıyaka adını finale yazdırdı.

Karşılaşmada 3 sayılık atışlarda 7'de 7 isabetle oynayan Sek Henry, müsabakayı 24 sayıyla tamamladı. Karşılaşmanın en skorer ismini 17 sayı ile Amath M'Baye ve 14 sayı kaydeden Raymar Morgan izledi.

Pınar Karşıyaka 9 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak final mücadelesinde Hereda San Pablo Burgos (İspanya)-SIG Strasbourg (Fransa) maçının galibiyle karşılaşacak.

Avrupa kupalarında 2012-2013 sezonunda EuroChallenge Kupası'nın ardından ikinci kez finale yükselen Pınar Karşıyaka, başantrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki finalde Rus ekibi Krasnye Krylia'ya mağlup olmuştu.

Yeşil-kırmızılı ekip, geçen sezon FIBA Avrupa Kupası'nda yarı finale yükselmesine rağmen turnuva yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde tamamlanmamıştı.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kez bir Türk takımı finale kaldı. 2016-2017 sezonunda finale yükselen Banvit, Tenerife'ye 63-59 yenilerek kupaya uzanamamıştı.