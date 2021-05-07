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Spor

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi

İzmir ekibi, Casademont Zaragoza'yı 84-79 mağlup etti

07 Mayıs 2021 22:00

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol ekibi Casademont Zaragoza'yı 84-79 yenen Pınar Karşıyaka finale yükseldi.

Pınar KarşıyakaKarşıyakaCasademont ZaragozaFIBA Şampiyonlar LigiŞampiyonlar LigiFIBA
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