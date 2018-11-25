Pınar Karşıyaka fark yarattı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde geçen hafta düşme hattındaki Banvit\'e yenilip taraftarını üzen Pınar Karşıyaka, Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyesi karşısında şfarklı kazandı.

Taraftarının desteği ile maç boyunca çok etkili olan yeşil-beyazlılar rakibini 30 sayı farklı 93-63 yenmeyi başardı. İzmir temsilcisinde Mısırlı forvet Assem Marei, maçın yıldızı oldu. Rakip potaya 27 sayı bırakan 26 yaşındaki oyuncu, 14 ribaund alıp 4 de asist yaptı. Antrenör Özhan Çıvgın hafta içinde FIBA Avrupa Kupası maçı oynadıklarını belirterek, \"Yoğun tempoya rağmen oyuncularımız özverili bir şekilde mücadele etti. Güzel bir galibiyet aldık, devamını getireceğiz\" diye konuştu.