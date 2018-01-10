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Spor

Pınar Karşıyaka-Ewe Baskets Oldenburg: 85-86

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) -  SALON: Mustafa Kemal Atatürk HAKEMLER: Srdan Dozai (Hırvatistan) (x), Martins Kozlovskis (Litvanya) (x), Sergei Beliakov (Rusya) (x) PINAR KARŞIYAKA: Berk (xx) 7, Metin (xx) 8, Jones (xx) 13, Egemen (xx), Waters (xxx) 23, Bani

10 Ocak 2018 01:05

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - 

SALON: Mustafa Kemal Atatürk
HAKEMLER: Srdan Dozai (Hırvatistan) (x), Martins Kozlovskis (Litvanya) (x), Sergei Beliakov (Rusya) (x)
PINAR KARŞIYAKA: Berk (xx) 7, Metin (xx) 8, Jones (xx) 13, Egemen (xx), Waters (xxx) 23, Banic (xx) 6, Wood (xx) 12, Kennedy (xx) 13, Görkem (xx) 3
EWE BASKETS OLDENBURG: Loesing (xx) 4,  Tadda (xx) 2, Massenat (xx) 18, Paulding (xxxx) 23, Mahalbasic (xxx) 17, Mcconnel (xx) 3 , Philmore (xx) 5, Schwethelm (xx) 5, Moore (xx) 8
1. PERİYOT: 21-23
İLK YARI: 47-41
3. PERİYOT: 64-69

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 10\'uncu hafta maçında Ewe Baskets Oldenburg\'u konuk eden Pınar Karşıyaka, rakibine 86-85 yenilerek 4\'üncü mağlubiyetini aldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan yeşil-kırmızılılar ilk 5 dakikaya 15-11 önde girerken ardından toparlanan Alman ekibi ilk çeyreği 23-21 üstünlükle bitirdi. İkinci yarıya Wood\' un üst üste üçlükleriyle start veren Pınar Karşıyaka, Kennedy\'nin pota altındaki etkili oyunuyla soyunma odasına 6 sayı farkla 47-41\'lik skor avantajıyla girmeyi başardı. Üçüncü periyotta ise Ewe Bastekts etkili olan taraftı. Katı savunmasıyla Karşıyaka\'ya geçit vermeyen Ewe Baskets final bölümüne 69-64 önde başladı. Maçın baş hakemi Dozai, maçın 33.55 dakikasında teknik fauller nedeniyle Karşıyaka\'dan Kennedy\'i diskalifiye ederken, konuk takım serbest atışlardan bulduğu sayılarla farkı 10 sayıya kadar çıkardı. Ancak müthiş bir geri dönüşe imza atan temsilcimiz bitime 1 dakika kala 83-82 öne geçmeyi başarsa da müsabakayı 86-85 kaybetti.

(FOTOĞRAFLI)

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