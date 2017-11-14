Pınar Karşıyaka Enisey'i konuk edecek

İZMİR, (DHA) - BU sezon ligde üst üste 5 yenilgiyle düşme hattına demir atmasına rağmen Avrupa\'da başarılı bir performans sergileyen Pınar Karşıyaka, yarın FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu\'nda BC Enisey Krasnoyarsk\'ı ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu\'ndaki saat 20.00\'de başlayacak olan maçın bilet fiyatları 25 TL olarak açıklandı. Karşıyaka, grupta haftaya 5 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyetle 5\'te 5 yapan lider Monaco\'nun gerisinde ikinci sırada girdi. Enisey ise 2 galibiyet, 3 yenilgiyle 4\'üncü basamakta yer alıyor. Yeşil-kırmızılı ekip, bu maçı da kazandığı takdirde moral ve gruptan çıkma yarışında avantaj elde edecek.