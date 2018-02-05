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Spor

Pınar Karşıyaka, düşme hattına 2 galibiyet fark atarak rahatladı

Ergin KARATAŞ / İZMİR,(DHA) - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde son sıradaki Gaziantep Basketbol'u zor da olsa 74-67 yenmeyi başaran Pınar Karşıyaka, düşme hattına 2 galibiyet fark atarak rahatladı

05 Şubat 2018 17:14

Ergin KARATAŞ / İZMİR,(DHA) - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde son sıradaki Gaziantep Basketbol\'u zor da olsa 74-67 yenmeyi başaran Pınar Karşıyaka, düşme hattına 2 galibiyet fark atarak rahatladı. Üst üste 2 yenilginin ardından rakibi karşısında evinde bir ara 30 sayı farkla öne geçen Pınar Karşıyaka, son anlarda fark 3 sayıya kadar düşse de kazanmayı bildi. Ligde haftalar sonra rahat bir nefes alan yeşil-kırmızılı ekibin FIBA Şampiyonlar Ligi\'nde çarşamba günü lider Monaco\'yla evinde oynayacağı A Grubu\'ndaki son maçın başlama saati, gruptaki diğer karşılaşmalarla aynı olması için 22.30\'a alındı. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu\'ndaki mücadeleyi Avrupa\'da Fransa kıyısında küçük bir şehir devleti olan Monako Prensliği\'nin Başbakanı Serge Telle\'nin de izleyeceği öğrenildi. Telle, yarın yeşil-kırmızılı yönetimle akşam yemeğinde bir araya gelecek.

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