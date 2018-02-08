Pınar Karşıyaka ders verdi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - BU sezon Tahincioğlu Basketbol Ligi\'nde istikrarsız performansıyla taraftarını üzen Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi\'nde ise A Grubu\'ndaki son maçında namağlup lider Monaco\'nun yenilmezlik unvanını müthiş bir atmosferle bitirdi. Bu sezon daha önce Avrupa\'da oynadığı 13 maçı da kazanan, Şampiyonlar Ligi\'nde yenilmeyen tek, kıtadaki tüm kupaların da ULEB EuroCup\'ta yer alan Lokomotiv Kuban ile birlikte iki yenilgisiz takımından biri olan Monaco, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu\'ndan çıkamadı. Rakibini maç hafta içi mesai gününde saat 22.30\'da başlayıp gece yarısı bitmesine rağmen salonu tıklım tıklım dolduran taraftarının desteğiyle 13 sayı geriden gelip 84-77 yenen Pınar Karşıyaka, mücadeleyi izleyen Monako Prensliği Başbakanı Serge Telle tarafından bile ayakta alkışlandı.

Allen ve Egemen\'in uzun süreli sakatlıklarıyla rotasyonda sıkıntı yaşayan yeşil-kırmızılılarda Jones 21, Metin 15, Waters ve Kennedy 12, Berk ise 11 sayıyla yıldızlaştı. Karşıyakalı Kennedy, bu mücadelenin ardından Şampiyonlar Ligi\'nde grup aşamasını 22.7 ortalamayla verimlilik, maç başına 9.1\'le ribaund sıralamasında ilk sırada tamamladı. Jones, 19.7 ortalamayla sayı krallığında üçüncü, Waters, maç başına 7.1 asistle asist sıralamasında ikinci sırayı elde etti. Taraftarlar, Monaco galibiyeti sonrası sosyal medyada, \"Namağlup takım yoktur, Karşıyaka deplasmanına gelmemiş takım vardır\" gönderilerini paylaşırken Antrenör Aleksandar Trifunovic, \"Kendimizi önemli bir maçta test ettik. İlk yarıda bazı bölümler hariç oyunun kontrolü bizdeydi. Bu performansı sürdürmek istiyoruz\" dedi.

RAKİP YA YUNAN YA DA FRANSIZ

FIBA Şampiyonlar Ligi\'nde Monaco galibiyetiyle A Grubu\'nu 10 galibiyet, 4 yenilgi alarak ikinci sırada bitiren Pınar Karşıyaka, daha önce garantilediği son 16 turunda saha avantajını eline geçirdi. Ligde Play-Off aşamasının kuraları 14 Şubat\'ta çekilecek. Aynı gruptan çıktığı Ewe Baskets\'le eşleşemeyecek seri başı Pınar Karşıyaka, gruplarını üçüncü sırada tamamlayan Yunanistan\'dan PAOK ve AEK veya Fransa\'nın Nanterre 92 takımına rakip olacak. Karşıyaka, Avrupa\'da önceki yıllarda da PAOK ve Nanterre\'le karşılaştı. Temsilcimiz son 16\'da ilk maçı 6-7 Mart\'ta deplasmanda, rövanşı ise 13-14 Mart\'ta evinde oynayacak. Yeşil-kırmızılı ekip, rakibine sayı üstünlüğü sağladığı takdirde adını çeyrek finale yazdıracak.