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Spor

Pınar Karşıyaka-Demir İnşaat Büyükçekece: 103-98

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) SALON: Mehmet Keseratar (xx), Mehmet Serdar Ünal (xx), Polat Parlak (xx) PINAR KARŞIYAKA: Berk (xxx) 11, Erdi (x), Kenney (xxx) 33, Jones (xxx) 19, Banic (xx) 10, Metin (xx) 6, Allen (xxx) 11, Wood (xxx) 13 DEMİR İNŞAAT BÜYÜK

24 Mart 2018 18:21

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

SALON: Mehmet Keseratar (xx), Mehmet Serdar Ünal (xx), Polat Parlak (xx)
PINAR KARŞIYAKA: Berk (xxx) 11, Erdi (x), Kenney (xxx) 33, Jones (xxx) 19, Banic (xx) 10, Metin (xx) 6, Allen (xxx) 11, Wood (xxx) 13
DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Walker (xxx) 34, Oğulcan (x) 2, Stajanovski (xxx) 11, Robinson (xxx) 14, Kairys (xx) 9, Simpson (xx) 9, İlkan (xx) 8, Burakcan (xxx) 10, Merthan (x) 1, Melih (x)
1. PERİYOT: 18-17
İLK YARI: 47-39
3. PERİYOT: 65-68
NORMAL SÜRE: 90-90
5 FAUL: Banic (42.21), Metin (42.52), Berk (43.58) (Pınar Karşıyaka)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde Pınar Karşıyaka, üst üste ikinci galibiyetini normal süresi 90-90 biten maçta alt sıralardaki rakiplerinden Demir İnşaat Büyükçekmece karşısında aldı: 103-98. Waters\'ın bileğindeki sakatlığı nedeniyle forma giymediği yeşil-kırmızılılarda Kennedy, 33 sayıyla takımını galibiyete taşırken Büyükçekmece\'ye Walker\'ın 34 sayısı yetmedi. Bu skorla ligde 22 haftada 8 galibiyete ulaşarak düşme hattıyla bağlarını koparıp nefes alan Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde salı günü UCAM Murcia\'yı ağırlayacağı mücadele öncesi moral tazeledi.
Maçın başında Pınar Karşıyaka\'nın Kennedy\'le bulduğu sayılara konuk ekip Stajanovski ve Walker\'la karşılık verdi. İlk periyot 18-17 ev sahibi ekip lehine sonuçlandı. İkinci periyoda tam saha presle başlayan Karşıyaka, Kennedy, Berk, Allen ve Wood\'la farkı 11 sayıya kadar çıkardı. Devre arasında soyunma odasına 47-39 Karşıyaka üstünlüğüyle girildi. Üçüncü periyodun başında yeşil-kırmızılı ekip yine Kennedy\'le sayılar bulsa da Büyükçekmece son dakikalarda 10-0\'lık bir seri yakaladı.
Periyodun bitimine 38 saniye kala Walker\'la skoru 65-65\'e getirip uzun süre sonra eşitliği yakalayan konuk takım, son saniyede aynı oyuncunun 3 sayılık basketiyle dördüncü periyoda 68-65 önde başladı. Büyük çekişmeye sahne olan dördüncü periyotta Büyükçekmece\'den Robinson\'un basketiyle son 22 saniyeye 90-90 eşitlikle girildi. Karşıyaka Allen\'la son saniye şutunu kaçırınca normal süre eşitlikle sonuçlandı. Uzatma bölümünde Kennedy\'nin üst üste sayılarıyla üstünlüğü yeniden eline alan Karşıyaka, salondan 103-98 galip ayrılmayı başardı.

(FOTOĞRAFLI)
 

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