Pınar Karşıyaka çıkış peşinde

İZMİR, (DHA)
TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde bu sezon oynadığı 13 maçta 4 galibiyet, 9 yenilgi alan Pınar Karşıyaka, yarın yeni yılın ilk sınavında 7 galibiyetle Play-Off hattındaki İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'u konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu\'ndaki mücadele saat 17.00\'de başlayacak.
Ligde düşme hattının tek basamak üzerinde yer alan yeşil-kırmızılı ekip, bu karşılaşma öncesi yeni transferlerden Allen\'ın yaşadığı talihsiz sakatlığa üzüldü. Transfer yasağını geçen ay kaldırarak eksik kadrosunu 2 takviyeyle güçlendiren Kaf-Kaf\'ta yeni oyunculardan Allen, Petkimspor\'la oynanan hazırlık maçında sakatlandı. Ayak tarak kemiği kırılan ABD\'li oyun kurucu 1 ay sahalardan uzak kalacak.