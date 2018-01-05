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Spor

Pınar Karşıyaka çıkış peşinde

  İZMİR, (DHA) TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı 13 maçta 4 galibiyet, 9 yenilgi alan Pınar Karşıyaka, yarın yeni yılın ilk sınavında 7 galibiyetle Play-Off hattındaki İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek

05 Ocak 2018 16:05

 

İZMİR, (DHA)

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde bu sezon oynadığı 13 maçta 4 galibiyet, 9 yenilgi alan Pınar Karşıyaka, yarın yeni yılın ilk sınavında 7 galibiyetle Play-Off hattındaki İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'u konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu\'ndaki mücadele saat 17.00\'de başlayacak. 

Ligde düşme hattının tek basamak üzerinde yer alan yeşil-kırmızılı ekip, bu karşılaşma öncesi yeni transferlerden Allen\'ın yaşadığı talihsiz sakatlığa üzüldü. Transfer yasağını geçen ay kaldırarak eksik kadrosunu 2 takviyeyle güçlendiren Kaf-Kaf\'ta yeni oyunculardan Allen, Petkimspor\'la oynanan hazırlık maçında sakatlandı. Ayak tarak kemiği kırılan ABD\'li oyun kurucu 1 ay sahalardan uzak kalacak.

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