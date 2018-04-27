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Spor

Pınar Karşıyaka Beşiktaş'a karşı

İZMİR, (DHA) - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde sezonu iyi bir konumda kapatmayı hedefleyen Pınar Karşıyaka, yarın kendisini 3 yıl önce şampiyonluğa taşıyan Antrenör Ufuk Sarıca'nın çalıştırdığı Beşiktaş Sompo Japan'la deplasmanda karşılaşacak

27 Nisan 2018 16:14

İZMİR, (DHA) - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde sezonu iyi bir konumda kapatmayı hedefleyen Pınar Karşıyaka, yarın kendisini 3 yıl önce şampiyonluğa taşıyan Antrenör Ufuk Sarıca\'nın çalıştırdığı Beşiktaş Sompo Japan\'la deplasmanda karşılaşacak. Mücadele Akatlar Spor Salonu\'nda saat 13.00\'te start alacak. Konuk Karşıyaka taraftarları salona alınmayacak.
Karşıyaka\'da kızının doğumu nedeniyle hafta içinde Almanya\'ya giden Waters, maçta forma giyecek. Kadrosunda eski Karşıyakalı birçok ismi bulunduran Beşiktaş\'ta ise daha önce yeşil-kırmızılılarda forma giyen Diebler ve Palacios, sakatlıkları nedeniyle yok. Ligde Karşıyaka, 26 haftada 10 galibiyet alırken Kartal ise 17 galibiyetle Play-Off\'u garantiledi.

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