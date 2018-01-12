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Spor

Pınar Karşıyaka, Banvit deplasmanında

İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u evinde 84-76 yenerek çıkışa geçen Pınar Karşıyaka, yarın üst sıraları hedefleyen Banvit'e konuk olacak

12 Ocak 2018 14:14

İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'u evinde 84-76 yenerek çıkışa geçen Pınar Karşıyaka, yarın üst sıraları hedefleyen Banvit\'e konuk olacak. Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu\'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00\'te başlayacak.
Hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 10\'uncu hafta mücadelesinde evinde Ewe Baskets Oldenburg\'a kaybeden yeşil-kırmızılılarda Başantrenör Alexandar Trifunovic, Banvit\'i yenecek güçte olduklarını söyledi. Sırp çalıştırıcı, \"Kazanıp ligin ilk yarısını moralli bitirmek istiyoruz\" diye konuştu. 

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