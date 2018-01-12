Pınar Karşıyaka, Banvit deplasmanında

İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'u evinde 84-76 yenerek çıkışa geçen Pınar Karşıyaka, yarın üst sıraları hedefleyen Banvit\'e konuk olacak. Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu\'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00\'te başlayacak.

Hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 10\'uncu hafta mücadelesinde evinde Ewe Baskets Oldenburg\'a kaybeden yeşil-kırmızılılarda Başantrenör Alexandar Trifunovic, Banvit\'i yenecek güçte olduklarını söyledi. Sırp çalıştırıcı, \"Kazanıp ligin ilk yarısını moralli bitirmek istiyoruz\" diye konuştu.