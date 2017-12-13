Pınar Karşıyaka Banic'i aldı

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- BASKETBOLDA transfer yasağını sponsor Yaşar Holding\'in desteğiyle kaldırıp eksik kadrosunu takviye etmek için arayışlara başlayan Pınar Karşıyaka, Unics Kazan\'dan ayrılan Hırvat pivot Marko Banic\'le anlaştı.

Kariyerinde Zadar, Bilbao Basket, Estudiantes, Alba Berlin gibi takımlarda forma giyen 33 yaşında, 2.06 boyundaki oyuncu, 2010 yılında Eurocup\'ta MVP seçildi. İlk etapta yalnız 1 aylık kontrat yapılan Banic, yarın İzmir\'e gelecek. Hırvat basketbolcu, pazar günü Tahincioğlu Basketbol Ligi\'nde düşme hattındaki rakiplerden Muratbey Uşak\'la oynanacak deplasman maçında forma giyebilecek.

Karşıyaka\'nın transfer listesindeki isimlerden Gran Canaria\'dan ayrılan Shaq Mckissic ise Rusya\'dan Avtador\'la anlaştı. FIBA Şampiyonlar Ligi\'nde üst üste ikinci mağlubiyetini DJ Kennedy ve Berk\'ten yoksun çıktığı maçta evinde Dinamo Sassari\'den 79-70\'lik skorla alan Karşıyaka, 8 haftada 5 galibiyette kaldı. Yeşil-kırmızılılar Avrupa\'da haftaya Litvanya\'da Juventus Utena deplasmanına çıkacak. Banic\'in yanı sıra DJ Kennedy ve Berk\'in de pazar günü ligde Muratbey Uşak maçında forma giymeleri bekleniyor. Karşıyaka\'da kısa oyuncu arayışları ise sürüyor.

FOTOĞRAFLI