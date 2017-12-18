Pınar Karşıyaka aylar sonra rahat bir nefes aldı

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde sezon başından bu yana adı transfer yasakları, ödenmeyen maaşlar nedeniyle yapılan antrenman boykotları, yönetimindeki istifalar ve Dustin Hogue\'un lisansı bile çıkarılamadan ayrılması gibi krizlerle anılan Pınar Karşıyaka, aylar sonra ilk kez rahat bir nefes almanın mutluluğunu yaşıyor. Sponsor Yaşar Holding\'in devreye girerek transfer yasağını kaldırdığı Karşıyaka, eksilen kadrosunu pivot Marko Banic ve guard Byron Allen\'la takviye etti.

Holdingin talebiyle eski başkanlardan ve Eski Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu, takımla bire bir ilgilenmeye başladı. Yaşar Holding yönetimi de oyuncular ve teknik heyetle bir araya gelerek moral aşıladı. Eksikler nedeniyle ligdeki kritik Muratbey Uşak deplasmanına 7 kişilik kadroyla çıkan Karşıyaka, rakibini 92-86 yenerek haftalar sonra ilk kez düşme hattından sıyrıldı. Karşıyaka, 11 maçta 3 galibiyete ulaşıp biraz olsun rahatladı. Eşi doğum yapan Jones\'un ABD\'den hafta içi döneceği Karşıyaka\'da yeni transferler Banic ve Allen da FIBA Şampiyonlar Ligi\'nde forma giyebilecek.