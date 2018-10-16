Pınar Karşıyaka Avrupa sahnesinde

İZMİR, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde sezona üst üste 2 mağlubiyetle başlayan Pınar Karşıyaka, Avrupa\'da bu sezon katıldığı FIBA Europe Cup\'ta ilk maçına yarın Belçika deplasmanında çıkacak.

Karşıyaka, Europe Cup C Grubu\'nda Spirou Basket\'e konuk olacak. Charleroi kentindeki Spiroudome\'da oynanacak karşılaşma saat 21.30\'da başlayacak. Avrupa\'da aralıksız 9\'uncu sezonunu geçirecek yeşil-kırmızılı ekip, ikinci grup maçında haftaya 24 Ekim\'de Donar Groningen\'i konuk edecek. Karşıyaka, 4\'er takımlı 8 grubun yer aldığı kupada rakipleriyle çift devreli lig usulü karşılaşıp üst tura çıkmak için adını ilk 2\'ye yazdırmaya çalışacak.

