Pınar Karşıyaka Avrupa da başka, lig de başka

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- BU yıl Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde 5 haftada 4 yenilgi alarak en kötü sezon başlangıcını yapıp düşme hattına demir atan Pınar Karşıyaka, Avrupa\'da ise tam tersi bir görüntü sergiliyor.

Karşıyaka, ön elemeden çıktığı FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu\'nda 5 maçta 4 galibiyetle zirve yarışı veriyor. Şampiyonlar Ligi\'nde grubunda iç sahada oynadığı karşılaşmalarda 2\'de 2 yapan yeşil-kırmızılı ekip, 3 deplasmandan ise 2 galibiyetle döndü. Karşıyaka, son olarak İspanya deplasmanında UCAM Murcia\'yı normal süresi 80-80 eşitlikle biten karşılaşmada uzatmada 96-91 mağlup etti.

Sezon başından bu yana lisansı alınamayan Dustin Hogue\'un sözleşmesini tek taraflı sonlandırarak ayrıldığı Pınar Karşıyaka, dizinde problem olan Dominic Waters da forma giymeyince parkeye 3 yabancıyla çıktı. Eksik kadrosuna rağmen deplasmanda uzatmaya giden mücadeleyi kazanmayı başaran İzmir temsilcisinde DJ Kennedy, 30 sayı, 13 ribaundla yıldızlaştı. Karşıyaka, grubunda 5\'te 5 yaban Monaco\'nun ardından 4 galibiyetle ikinci sıraya yerleşti. Ligdeki kötü gidişten sonra Avrupa\'da moral bulan Pınar Karşıyaka, ligde pazar günü evinde ağırlayacağı Eskişehir Basket\'i mağlup edip çıkış yakalamak istiyor.



