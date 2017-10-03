Pınar Karşıyaka, Avrupa arenasında aralıksız 8'inci sezonunu geçirecek

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- FIBA Şampiyonlar Ligi 3\'üncü Eleme Turu\'nda Macar temsilcisi Alba Fehervar\'ı 92-90 kaybettiği ilk maçın rövanşında rakibini 81-72 yenerek adını grup aşamasına yazdıran Pınar Karşıyaka, Avrupa heyecanına kaldığı yerden devam edecek.

Avrupa arenasında aralıksız 8\'inci sezonunu geçirecek Pınar Karşıyaka, geçen yıl çeyrek final oynadığı ligde bu yıl A Grubu\'nda başarı kovalayacak. Sezona yeni bir takım ve mali sıkıntılarla başlayan Karşıyaka\'da alınan galibiyet, camiaya moral oldu.

Yaşar Holding\'in sponsor olduğu potada geçmiş yıllardaki tablonun aksine oyuncularına halen ağustos ve eylül ayındaki ödemeleri yapamayan, yasağı açmasına rağmen yeni transferlerinden Hogue\'u 100 bin dolar bonservisi ödemediği için oynatamayan Karşıyaka\'da Antrenör Aleksandar Trifunovic, sıkıntıları aşıp daha iyi olmaya çalıştıklarını söyledi.

Alba Fehervar karşısında istedikleri seviyede oynayamadıklarını belirten Trifunovic, \"Çok iyi oynadığımızı söyleyemem. Maça gruplara kalma baskısıyla çıktık. Hazırlık döneminde sakatlıklardan dolayı planladığımız 3-4 hazırlık maçını oynayamadık. Sonuçta gruplara kaldık ve mücadeleyi son ana kadar bırakmadık. Yaşadığımız sorunlar nedeniyle alternatiflerimiz B, C planları devreye girdi. Dustin Hogue\'un olmaması nedeniyle farklı bir oyun planıyla mücadele ettik. Kendimin ne istediğini, kulübün ne istediğini, taraftarın ne istediğini biliyorum. Umarım istediğimiz gibi sağlıklı kalırız. Saha dışındaki problemler çözülürse eminim daha iyi olacağız. Rotasyonda bir tane daha oyuncuya ihtiyacımız var. Parasal konular çözülebilirse bu bize oksijen verecek ve daha rahat davranmaya başlayacağız\" diye konuştu.

İLK MAÇ SASSARİ\'YLE

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi\'nde zorlu A Grubu\'nda AS Monaco (Fransa), Enisey Krasnoyarsk (Rusya), UCAM Murcia (İspanya), Hapoel Holon (İsrail), EWE Baskets Oldenbur (Almanya), Juventus Utena (Litvanya) ve Dinamo Sassari\'yle (İtalya) rakip olacak. Yeşil-kırmızılı ekip, 8 takımlı gruptaki ilk maçına 11 Ekim Çarşamba günü İtalya\'da Sassari deplasmanında çıkacak. Pınar Karşıyaka, ilk iç saha karşılaşmasını da sonraki hafta Juventus Utena\'yla oynayacak. Çift devreli lig usulüne göre oynanacak maçlar sonucunda ilk 4 sırayı elde eden takımlar isimlerini son 16\'ya yazdıracak. Gruplarda 5 ve 6\'ncı sıradaki takımlar ise yollarına FIBA Avrupa Kupası\'nda (Europe Cup) devam edecek.