-Pınar Karşıyaka: 93 - Beşiktaş Milangaz: 100 İZMİR (A.A) - 22.10.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Beşiktaş Milangaz, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 100-93 yendi. Maçın başında Stanojevic ile etkili olan Pınar Karşıyaka, yakaladığı 10-0'lık serinin sağladığı avantajla periyodun son 1 dakika 51 saniyesine 20-13 önde girdi. Ancak kalan bölümde, bu kez konuk takım aynı seriyi tekrarladı ve ilk periyodu 23-20 önde tamamladı. Pınar Karşıyaka ikinci periyoda Stanojevic ve Alper'in basketleriyle başladı ve 25-23 öne geçti. Ancak Hawkins ve Kemp ile etkili olan Beşiktaş Milangaz, 16. dakika içinde 8 sayılık farka ulaştı: 37-29. Birkan Batuk'un da sayı üretmeye başlamasıyla aradaki farkı azaltan ve Alper Saruhan'ın basketiyle beraberliği yakalayan (41-41) Pınar Karşıyaka, Chatman'in basketiyle devreyi 45-44 önde bitirdi. Üçüncü periyoda Birkan Batuk ve Chatman'in sayılarıyla başlayan Pınar Karşıyaka, İlkan Karaman'ın da etkili oyunuyla 6 sayılık farka ulaştı: 52-46. Hücumda Deron Williams'ın etkili oyunuyla üstünlüğü ele geçiren ve son 4 dakikaya 59-56 önde giren Beşiktaş Milangaz, bu üstünlüğünü koruyamadı. Pınar Karşıyaka, Ahmet Erdoğan'ın son saniyede bulduğu basketle üçüncü periyodu 69-68 üstün tamamladı. Son periyotta Birkan Batuk ve Ikonic'in sayılarıyla Pınar Karşıyaka 5 sayılık farkla (73-68) öne geçse de Deron Williams ile üst üste sayılar bulan Beşiktaş Milangaz, son 4,5 dakikaya 87-78 önde girdi. Pınar Karşıyaka, 38. dakika içinde Birkan Batuk'un 3 sayılık basketiyle aradaki farkı 4 sayıya (87-91) kadar indirmesine rağmen etkili oyununu sürdüren Beşiktaş Milangaz, Semih Erden'in smaç basketiyle müsabakayı 100-93 galip tamamladı. Karşılaşmanın en skorer isimleri 24'er sayı kaydeden Beşiktaş Milangaz'dan Deron Williams ile Pınar Karşıyaka'dan Birkan Batuk oldu.