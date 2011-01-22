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Spor

PINAR KARŞIYAKA: 76

22 Ocak 2011 22:07

-PINAR KARŞIYAKA: 76 - TOFAŞ: 69 İZMİR (A.A) - 22.01.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Pınar Karşıyaka, TOFAŞ'ı 76-69 yendi. Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakada 5. dakikayı Holston'un basketiyle 10-6 önde geçen Pınar Karşıyaka, Smith'in sayılarıyla son 3 dakikaya 14-8 üstün girdiği ilk periyodu 17-13 önde tamamladı.  İkinci periyodun ilk dakikasında Can ve Fırat'ın sayılarıyla beraberliği yakalayan (17-17) TOFAŞ karşısında 6-0'lık seriyle 23-17 öne geçen Pınar Karşıyaka, devrenin bitimine 3 dakika 15 saniye kala Emre'nin basketiyle 8 sayılık farka ulaştı: 35-27. TOFAŞ, son bölümde aradaki farkı azaltmayı başarmasına rağmen, Pınar Karşıyaka, devreyi 40-36 üstün tamamladı. Pınar Karşıyaka'nın sayı üretmekte zorlandığı 3. periyotta TOFAŞ, 24. dakikada Rowe'un basketiyle 42-40 öne geçti. Holston ve Ahmet'le üst üste 3 sayılık basketler bulan Pınar Karşıyaka, yakaladığı 17-0'lık seriyle 3. periyodu 62-46 önde tamamladı. Karşılaşmada 5 dakika 35 saniye sayı üretemeyen TOFAŞ, son periyoda Ruzic ve Rowe'un basketleriyle başlasa da ev sahibi ekip son 7 dakikaya Alper'in 3 sayılık basketiyle 69-54 önde girdi. Karşılaşmanın son 2 dakikasına 73-61 üstün giren Pınar Karşıyaka, müsabakadan 76-69 galip ayrıldı. Salon: Karşıyaka Hakemler: Rüştü Nuran xx, Halil Baldemir xx, Yücel Çilingir xx Pınar Karşıyaka: Holston xxx 13, Birkan xx, Eldridge xx 6, Smith xxx 21, Emre xxx 6, Uluğ xx, Stanojevic xxx 16, Ahmet xxx 11, Alper xx 3, Serkan  TOFAŞ: Rowe xx 15, Nichols xx 12, İnanç xx 5, İlkan xx 14, Ruzic x 2, Can Altıntığ xx 17, Mahalbasic x 2, Fırat x 2, Onur x 1. periyot: 17-13 Devre: 40-36 (Pınar Karşıyaka lehine) 3. periyot: 62-46 5 faulle çıkan: 38.54 Emre (Pınar Karşıyaka)

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