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Spor

Pınar Karşıyaka 2'de 2 istiyor

İZMİR, (DHA)- FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Dinamo Sassari'yi deplasmanda mağlup eden Pınar Karşıyaka, yarın ikinci hafta mücadelesinde Litvanya temsilcisi Juventus Utena'yı ağırlayacak

16 Ekim 2017 17:11

İZMİR, (DHA)- FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu\'ndaki ilk maçında Dinamo Sassari\'yi deplasmanda mağlup eden Pınar Karşıyaka, yarın ikinci hafta mücadelesinde Litvanya temsilcisi Juventus Utena\'yı ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu\'ndaki mücadele saat 19.30\'da başlayacak. Bilet fiyatları 25 TL olarak belirlendi.
Yeşil-kırmızılılarda 100 bin dolar tutarındaki bonservisi nedeniyle halen lisans alınamayan Dustin Hogue, yine forma giyemeyecek. Karşıyaka, hem Hogue\'un bonservisi hem maaşlar hem de transfer yasağının ikinci taksidini ödeyebilmek için temaslarını sürdürüyor. Karşıyaka, bu sezon daha önce evinde oynadığı maçlarda Şampiyonlar Ligi elemelerinde Alba Fehervar, ligde ise Anadolu Efes\'i yenmeyi başardı.
NBA\'İN TAKİBİNDE
Pınar Karşıyaka\'yla Juventus Utena arasında yarın oynanacak maçı NBA\'den Los Angeles Lakers\'ın izleme ekibi de takip edecek. Dünya devinin izleme komitesinin özellikle Karşıyaka\'nın genç yıldızı Egemen Güven ve ilk haftalardaki performansıyla dikkatleri çeken Jarrod Jones\'u takip edecekleri öğrenildi.

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