Pınar Karşıyaka - UCAM Murcia: 79-72

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Manuel Mazzoni (xx), Anastasios Manos (xx), Radomir Vojinovic (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Waters (xx) 10, Wood (x) 3, Kennedy (xxx) 25, Metin (xx) 5, Banic (xx) 6, Jones (xxx) 26, Berk (x) 4, Erdi (x)

UCAM MURCIA: Soko (xxx) 17, Hannah (xxx) 18, Oleson (x) 2, Tumba (x) 4, Rojas (x) 2, Urtasun (xx) 9, Martin (x), Kloof (xx) 7, Delia (xxx) 13

1\'İNCİ PERİYOT: 25-15

İLK YARI: 40-29

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 61-44

DİSKALİFİYE: Metin (32.32) (Pınar Karşıyaka)

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu\'nda İspanyol rakibi UCAM Murcia\'yı evinde mağlup eden Pınar Karşıyaka, grup maçlarının bitimine 2 hafta kala adını son 16 takım arasına yazdırmayı garantiledi: 79-72. Allen ve Egemen\'in sakatlıkları nedeniyle forma giymediği yeşil-kırmızılılarda Jones 26, Kennedy 25 sayıyla yıldızlaştı. Kaf-Kaf\'ta yeni yönetim de maçta basketbolcuları yalnız bırakmadı. Ligde 12 maçta 8 galibiyete ulaşan İzmir temsilcisi, kalan maçlarını BC Enisey\'le deplasmanda, lider Monaco\'yla ise evinde oynayıp gruptaki sıralamasını belirleyecek.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Jones ve Kennedy\'le oyuna ağırlığını koyan Karşıyaka, ilk periyodu 10 sayı farkla, 25-15 önde tamamladı. Kaf-Kaf ikinci periyotta farkı 15 sayıya kadar çıkardı. Waters\'ın son saniye üçlüğü hakemler tarafından sayılmayınca soyunma odasına 40-29\'luk skorla girildi. Üçüncü periyotta Murcia\'nın farkı eritme çabalarına izin vermeyen Kaf-Kaf, Kennedy\'nin basketleriyle üstünlüğünü sürdürdü. Son periyot 61-44 Karşıyaka üstünlüğüyle başladı. Son periyotta Metin, üste yaptığı sportmenlik dışı ve kasti fauller nedeniyle diskalifiye oldu. Yeşil-kırmızılılar üst üste hücumlardan boş dönünce İspanyol ekibi bitime 3 dakika 35 saniye kala farkı 17 sayıdan 5\'e düşürdü. Jones, bu dakikada 3 sayılık atış çizgisinin gerisinden bulduğu kritik basket faulle farkın daha da azalmasına izin vermedi. Son bölümde hata yapmayan Karşıyaka salondan 79-72 galip ayrıldı.

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