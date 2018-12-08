Pınar Karşıyaka - Türk Telekom: 86-89

Ergin KARATAŞ / İZMİR (DHA)

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Emin Moğulkoç (xx), Alper Özgök (xx), Özge Şentürk (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Walker (xxx) 27, Tayfun (xxx) 10, Henry (xxx) 14, İlkan (xxx) 12, Marei (xx) 7, Egemen (xxx) 10, Chatman (x) 2, Erdi (x) 2, Berke (xx) 2

TÜRK TELEKOM: Landesberg (xxx) 37, Campbell (x) 3, Yunus (x) 3, Gabriel (xxx) 12, Stimac (xxx) 21, Metin (x), Redding (xxx) 11, Ender (x), Kaya (x) 2

1\'İNCİ PERİYOT: 19-20

İLK YARI: 40-43

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 68-63

5 FAUL: 39.27 Erdi (Pınar Karşıyaka)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Pınar Karşıyaka, lider Fenerbahçe’den sonra üst üste ikinci mağlubiyetini evinde Türk Telekom’a yenilerek aldı: 86-89. Telekom’da Landesberg, 37 sayıyla takımına galibiyeti getiren isim oldu. Ligde 10 maçta 4 galibiyette kalan İzmir ekibine Walker’ın 27 sayısı yetmedi. Yeşil-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Berk ve Gailius maçta forma giymedi. Türk Telekom’da Kenny Gabriel, Serhat Çetin, Yunus Sonsırma, Kaya Peker ve Metin Türen eski takımlarına karşı oynadı.

İlk periyotta dış atışlarla etkili olan Türk Telekom’a Pınar Karşıyaka İlkan’ın pota altında etkili oyunuyla yanıt verdi. İlk 5 dakika 10-10 eşitlikle sona erdikten sonra 1\'inci periyot 19-20 sonuçlandı. 2\'nci periyodun başında Egemen ve İlkan’la sayılar bulan Karşıyaka, 32-24’le farkı 8 sayıya kadar çıkardı. Rakibine Landesberg ve Stimac’la karşılık veren Telekom, yeniden eşitliği yakalayıp devreye önde girdi: 40-43.

Üçüncü periyotta 17 sayı üreten Walker önderliğinde yeniden kontrolü eline alan ev sahibi, Henry’nin son saniye üçlüğüyle son 10 dakikaya 68-63 önde başladı. Çekişmeli geçen son periyotta Karşıyaka Henry, Telekom ise Landesberg’le sayılar buldu. Ladesberg’in bitime 33 saniye kala bulduğu basket faulle durumu 87-86\'ya getiren konuk ekip, Karşıyaka\'nın Walker’la bulduğu kritik hücumlardan boş dönünce salondan 89-86\'lık galibiyetle ayrıldı.

(FOTOĞRAFLI)