Pınar Karşıyaka - Spirou Basket: 90-72

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR (DHA)

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Igor Mitrovski (xx), Sergiy Chaykovskyy (xx), Alin Nicolae (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Chatman (xxx) 12, Tayfun (xxx) 9, Henry (xxx) 14, Marei (xx) 9, Walker (xxxx) 23, Egemen (xxx) 9, Berk (xx) 6, Gailius (xx) 6, Erdi (xx) 2

SPRIROU BASKET: Ford (xxx) 13, Hammonds (xx) 4, Hunt (xx) 7, Libert (xx) 6, Marchant (xx) 2, Hervelle (xxx) 17, Linhart (xx) 7, Marnegrave (x), Mobley (xxx) 16, Pennick (x)

1\'İNCİ PERİYOT: 20-21

İLK YARI: 34-34

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 55-59

5 FAUL ALAN: 36.37 Libert (Spirou)

FIBA Europe Cup C Grubu 4\'üncü hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka evinde Belçika temsilcisi Spirou Basket\'i son periyottaki etkili oyunuyla 90-72 mağlup ederek 3\'üncü galibiyetini aldı. Maçın en skorer oyuncusu son periyotta sahneye çıkarak 23 sayı kaydeden Pınar Karşıyakalı Walker oldu.

Müsabakanın 5\'inci dakikasını ev sahibi takım 11-6 üstün geçerken, karşılıklı basketlerle geçilen ilk periyodu konuk takım 1 sayı önde bitirdi: 20-21. İkinci çeyrekte Belçika ekibi kazanılan serbest atışlarla skor üreterek farkı 8 sayıya (23-31) kadar çıkardı. Egemen ve Henry ile etkili olan Kaf-Kaf toparlanarak 34-31 öne geçti, ancak ilk yarı 34-34 eşitlikle sona erdi.

Üçüncü periyoda Pınar Karşıyaka Egemen\'in smacıyla başladı. Chatman\'in üst üste bulduğu üç sayılık basketlerle etkili olan yeşil-kırmızılılara Spirou da dış atışlarla karşılık verdi ve Belçika ekibi 25. dakikayı 49-46 üstünlükle geçerek son bölüme 4 sayı üstün girdi: 55-59. Final periyodunda Walker\'ın müthiş oyunuyla üstünlük kuran Pınar Karşıyaka, maçı 18 sayı farkla kazandı: 90-72.

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