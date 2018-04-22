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Spor

Pınar Karşıyaka - Muratbey Uşak: 78-74

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) SALON: Mustafa Kemal Atatürk HAKEMLER: Osman Sinan İşgüder (xx), Serhat Büker (xx) PINAR KARŞIYAKA: Kennedy (xxx) 13, Erdi (xx) 3, Jones (xxx) 20, Waters (xx) 7, Banic (xxx) 16, Egemen (xx) 4, Metin (xx) 5, Berk (xx) 2, Görkem (x

22 Nisan 2018 01:11

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

SALON: Mustafa Kemal Atatürk
HAKEMLER: Osman Sinan İşgüder (xx), Serhat Büker (xx)
PINAR KARŞIYAKA: Kennedy (xxx) 13, Erdi (xx) 3, Jones (xxx) 20, Waters (xx) 7, Banic (xxx) 16, Egemen (xx) 4, Metin (xx) 5, Berk (xx) 2, Görkem (xx), Wood (xx) 6
MURATBEY UŞAK: Tayfun (xxx) 11, Ofoegbu (xx) 1, Calloway (xxx) 12, Carmichael (xxx) 13, Watson (xxx) 15, Miles (xx) 11, Solomon (xx) 2, Şafak (xx) 9
1\'İNCİ PERİYOT: 22-15
İLK YARI: 38-36
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 61-61

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde geçen hafta deplasmanda TOFAŞ\'a kaybeden Pınar Karşıyaka, Galatasaray Odeabank\'ı yenerek çıkışa geçen düşme hattındaki Muratbey Uşak engelini aştı: 78-74.
Maça hızlı başlayan Kaf-Kaf ilk çeyreği 22-15 önde tamamlarken, soyunma odasına da 38-36 üstünlükle girdi. Uşak üçüncü periyotta ise oyunda dengeyi kurdu ve final periyodu 61-61\'lik eşitlikle başladı. Son çeyrekte dış atışlarda etkili olan Muratbey Uşak son 1 buçuk dakikaya önde girdi ancak yeşil kırmızılılar rakibine geçit vermedi ve kritik bir galibiyete imza attı: 78-74.

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