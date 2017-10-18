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Spor

Pınar Karşıyaka - Juventus Utena: 90-78

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) SALON: Mustafa Kemal Atatürk HAKEMLER: Marek Cmikiewicz (Polonya) (xx), Lorenzo Baldini (İtalya) (xx), Ventsislav Velikov (Bulgaristan) (xx) PINAR KARŞIYAKA: Waters (xxx) 15, Wood (xxx) 13, Berke (x) 3, Jones (xxx) 22, Egem

18 Ekim 2017 00:08

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Marek Cmikiewicz (Polonya) (xx), Lorenzo Baldini (İtalya) (xx), Ventsislav Velikov (Bulgaristan) (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Waters (xxx) 15, Wood (xxx) 13, Berke (x) 3, Jones (xxx) 22, Egemen (xx) 8, Kennedy (xxx) 19, Berk (x) 2, Metin (xx) 8, Görkem (x)

JUVENTUS UTENA: Ireland (xxx) 21, Guscikas (xxx) 12, Flowers (x), Buterlevicius (xxx) 17, Dendy (xx) 9, Bickauskis (xx) 8, Lindbom (x) 3, Kupsas (xx) 8

1. PERİYOT: 22-22

İLK YARI: 42-37

3. PERİYOT: 67-57

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu\'nda Pınar Karşıyaka, Dinamo Sassari\'den sonra evinde Litvanya temsilcisi Juventus Utena\'yı da mağlup ederek 2\'de 2 yaptı: 90-78.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu\'nda oynanan mücadelede Jones 22, Kennedy 19 sayıyla galibiyete katkı yaptı. Avrupa\'da ön eleme turundaki Alba Fehervar randevusundan bu yana üst üste oynadığı 3 maçı kazanan Karşıyaka, haftaya Ewe Baskets\'e konuk olacak.

Karşıyaka maça pota altından basketlerle 7-2\'lik seriyle başladı. Wood ve Jones\'un basketleriyle 4. dakikada fark 15-4\'le 11 sayıya çıktı. Konuk ekip, Buterlevicius\'un 10 sayısıyla farkı kısa sürede eritti. Bickauskis\'in son saniye turnikesiyle ilk periyot 22-22 sonuçlandı. İkinci periyotta Kaf-Kaf, Kennedy ve Metin\'in pota altından katkısıyla oyunun kontrolünü yeniden eline aldı. Devre sonunda soyunma odasına 42-37 temsilcimizin üstünlüğüyle girildi. Üçüncü periyotta savunmasını sertleştiren Karşıyaka, Kennedy, Jones ve Waters\'ın skorer oyunuyla farkı açtı. Son periyot, 10 sayı farkla, 67-57 yeşil-kırmızılı ekip üstünlüğüyle başladı. Dördüncü ve son periyotta taraftarının desteğiyle rahat bir oyun sergileyen Karşıyaka, salondan 90-78 galip ayrıldı.

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