Pınar Karşıyaka - Darüşşafaka Tekfen: 100-84

Ergin KARATAŞ / İZMİR (DHA)

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Mehmet Şahin (xx), Ahmet Tatlıcı (xx), Duhan Köyiçi (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Walker (xxx) 22, Tayfun (xx), Henry (xxx) 16, Chatman (xxx) 17, Marei (xxx) 11, Berk (xxx) 9, Gailius (xxx) 9, Egemen (x) 2, İlkan (xxx) 14, Berke (x)

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Kartal (x) 4, Kidd (xxx) 12, Diebler (xx) 7, Peiners (x) 6, Oğuz (x) 2, Muhammed (x) 1, Berk (xx) 7, Emircan (xx), Brown (xxx) 18, Eric (xxx) 25, Doğuş (x) 2

1\'İNCİ PERİYOT: 20-23

İLK YARI: 42-42

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 66-70

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Pınar Karşıyaka, 100 sayıya ulaştığı maçta evinde Darüşşafaka Tekfen’i 100-84 mağlup etti. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada Walker 22, Chatman 17, Henry 16, İlkan 14 sayıyla galibiyete katkı yaptı. Yeşil kırmızılı ekip, bu skorla ligde 6 maçta 3\'üncü galibiyetini alırken Darüşşafaka, 5 haftada tek galibiyette kaldı.

Pınar Karşıyaka maça Chatman, Henry, Marei üçlüsünün etkili oyunuyla başladı. Farkı 18-9’la 9 sayıya kadar çıkaran Karşıyaka, ardından Darüşşafaka’nın 14-2’lik seri yakalayıp üstünlüğü eline almasına engel olamadı. İlk periyot 23-20 tamamlandı.

İkinci periyotta ev sahibi ekip, hakem üçlüsünün kararlarına tepki gösterdi. Konuk Darüşşafaka, farkı 33-25\'le 8 sayıya kadar çıkarsa da pota altında İlkan’la etkili olan yeşil kırmızılılar yeniden öne geçti. İlk yarı 42-42 eşitlikle sonuçlandı. Üçüncü periyoda konuk takım önde başlarken Karşıyaka rakibine dış atışlarla direndi. Periyodun bitimine 3 dakika 49 saniye kala Karşıyaka kulübesine itirazlarından dolayı teknik faul çalan hakemler, salonda da kötü tezahürat anonsu yaptırdı. Periyot 70-66 sonuçlandı. Son periyoda Berk ve Gailius’un üst üste 2 üçlüğüyle başlayan Pınar Karşıyaka, öne geçip yüzdeli hücumlarla skoru kısa sürede 88-78’e getirdi. Taraftarının müthiş desteğini arkasına alan Karşıyaka, bu bölümden sonra hata yapmadı. Taraftarının, “100, 100, 100” tezahüratlarıyla 100 sayıya ulaşan İzmir ekibi, salondan 100-84 galip ayrıldı.

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