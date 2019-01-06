Pınar Karşıyaka - Bahçeşehir Koleji: 103-77

Onur ATIŞ / İZMİR (DHA)

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

HAKEMLER: Zafer Yılmaz (xx), Osman Sinan İşgüder (xx), Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Walker 13 (xxx), Henry 18 (xxx), Birkan 11 (xxx), İlkan 2 (xxx), Marei 32 (xxxx), Berk 18 (xxx), Berke 2 (xx), Egemen 2 (xx), Erdi 5 (xxx), Görkem (xx), Arca (xx) 9

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Colom 4 (x), Harris 27 (xxx), Rautins 13 (xx), Slaughter 4 (xx), White 11 (xx), Can 4 (xx), Cevat 2 (x), Hakan 8 (xx), Preldzic 2 (x), Hadi 2 (x), Fatih (x)

1\'İNCİ PERİYOT: 21-24

İLK YARI: 46-45

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 74-65

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde ilk yarının son maçını oynayan Pınar Karşıyaka evinde Bahçeşehir Koleji\'ni 103-77 yenerek devreyi galibiyetle noktaladı.

Karşıyaka maçın başında 4-0 öne geçti. Ardından toparlanan Bahçeşehir Koleji 7\'nci dakikada 18-9 üstünlüğü sağladı. Üstünlüğünü sürdüren konuk takım ilk çeyreği 24-21 galip bitirdi.

Yeşil kırmızılılar ikinci periyoda etkili başladı. Maçın 14\'üncü dakikasında Berk\'in sayısıyla 31-30\'luk skoru yakalayan İzmir ekibi Walker\'ın son saniye üçlüğü ile soyunma odasına 46-45 galip girmeyi başardı.

Üçüncü çeyrekte Marei\'nin etkili oyunuyla farkı açan Karşıyaka 74-65\'lik sonuçla son periyoda avantajlı başladı. Pınar Karşıyaka 37\'nci dakikada rakibine 24 sayılık fark attı: 97-73. Karşıyaka, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu\'ndan 103-77 galip ayrıldı.

Müsabakayı A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca da takip etti. Karşıyaka\'nın Anadolu Efes\'ten kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Birkan Batuk ilk kez yeşil kırmızılı formayı bu maçta giydi.

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