Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes: 92-85

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Zafer Yılmaz (xx), Osman Sinan İşgüder (xx), Can Mavisu (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Waters (xxx) 18, Wood (xxx) 14, Erdi (x), Jones (xxx) 22, Egemen (xx) 8, Kennedy (xxx) 26, Metin (xx) 4, Berk (x)

ANADOLU EFES: Doğuş (x), Mccollum (xxx) 28, Ledo (xxx) 11, Brown (xx) 11, Stimac (xxx) 24, Onuralp (x), Motum (xx) 9, Adams (x) 2

1\'İNCİ PERİYOT: 28-19

İLK YARI: 54-40

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 75-63

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 2017/2018 Sezonu ilk hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes\'i evinde 92-85 mağlup etti. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu\'nda tıklım tıklım dolu tribünler önünde oynanan maçta Kennedy 26, Jones 22 sayıyla galibiyetin mimarları oldu. Sezon öncesi 7 transferle yeni bir kadro kuran, maça kadar ödenemeyen maaşlar nedeniyle yaşanan krizlerle sarsılan Kaf-Kaf, galibiyeti taraftarıyla kutladı. Karşıyaka\'da 100 bin dolar tutarındaki bonservisi ödenmediği için henüz lisans çıkarılamayan Hogue, maçta forma giyemedi.

Maça Waters ve Jones\'un pota altından basketleriyle 8-3 önde başlayan Pınar Karşıyaka, Kennedy ile Egemen\'in de devreye girmesiyle farkı 11 sayıya kadar çıkardı. Bu bölümde Anadolu Efes, Kaf-Kaf\'a Mccollum\'un 11 sayısıyla karşılık vermeye çalıştı. İlk periyot 28-19 tamamlandı. İkinci periyotta Karşıyaka, Kennedy\'nin etkili oyunuyla farkı 16 sayıya taşıdı. Soyunma odasına 54-40 ev sahibi ekip üstünlüğüyle girildi. Karşıyaka, üçüncü periyodu da kontrollü bir oyunla 75-63 önde geçti. Son periyotta Anadolu Efes, bitime 3 dakika kala farkı 6 sayıya kadar indirip umutlansa da yeşil-kırmızılı ekip Jones ve Waters\'ın kritik sayılarıyla rakibinin kendisini yakalamasına izin vermedi, salondan galip ayrıldı: 92-85.