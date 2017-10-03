Pınar Karşıyaka - Alba Fehervar: 81-72

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Saverio Lanzarini (İtalya) (xx), Martins Kozlovskis (Letonya)(xx), Radomir Vojinovic (Makedonya) (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Waters (xxx) 10, Wood (xxx) 13, Erdi (xxx) 9, Jones (xxx) 27, Egemen (x) 4, Kennedy (xxx) 13, Berk (xx) 5, Metin (x), Alp (x)

ALBA FEHERVAR: Harris (xx) 7, Hill (xxx) 17, Keller (xxx) 11, Markovic (xxx) 16, Fenner (xxx) 15, Kovacs (x) 5, Filipovity (x) 1

1. PERİYOT: 25-24

İLK YARI: 38-38

3. PERİYOT: 56-53

5 FAUL: Waters (38.17) (Pınar Karşıyaka)

FIBA Şampiyonlar Ligi 3\'üncü Eleme Turu\'nda Pınar Karşıyaka, büyük çekişmeye sahne olan maçta Macar temsilcisi Alba Fehervar\'ı 81-72 mağlup ederek adını grup aşamasına yazdırdı. Macaristan\'da cuma günü oynanan ilk maçı 2 sayı farkla 92-90 kaybeden, rövanşı son periyottaki etkili oyunuyla 9 sayı farkla kazanan Kaf-Kaf\'ta Jones, 27 sayıyla sahanın yıldızı oldu. Kaf-Kaf, Şampiyonlar Ligi\'nde A Grubu\'nda yer alacak. Grup aşaması 10 Ekim\'de başlayacak.

Maçın ilk periyodu Karşıyaka\'dan Jones, konuk ekipten ise Hill\'in karşılıklı basketleriyle başladı. Wood\'un periyodun son saniyesinde attığı 3 sayılık basketle Kaf-Kaf ilk 10 dakikayı 25-24 önde geçti. Yeşil-kırmızılıların Kennedy, Jones ve Wood\'la farkı 5 sayıya kadar çıkardığı ikinci periyot sonrasında soyunma odasına 38-38 eşitlikle girildi. Alba Fehervar, üçüncü periyodun ilk 3 dakikasında temsilcimize sayı şansı tanımayıp 7 sayı farkla 38-45 öne geçti. Taraftarının müthiş desteğiyle farkı kapatıp oyuna yeniden ortak olan Karşıyaka, Jones\'un basketiyle periyodu 56-53 önde bitirdi. Dördüncü ve son periyotta oyuna iyice ağırlığını koyan yeşil-kırmızılı ekip, özellikle bitime 2 dakika kala Erdi\'nin 3 sayılık basketiyle galibiyeti perçinledi, salondan 81-72 galip ayrıldı.