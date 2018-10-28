Pınar Karşıyaka - Afyon Belediyespor: 86-70

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Mehmet Keseratar (xx), Kaan Büyükçil (xx), Polat Parlak (xx)

PINAR KARŞIYAKA: İlkan (xxx) 17, Tayfun (xx), Walker (xxx) 20, Marei (xxx) 20, Henry (xxx) 18, Berk (xx) 7, Chatman (xx) 2, Gailius (xx) 2, Egemen (xx), Erdi (xx)

AFYON BELEDİYESPOR: Hagins (xx) 12, Knight (xxx) 23, Calloway (xx) 10, Zelionis (x) 2, MC Gee (x) 4, Cemal (x) 2, Altan (xxx) 12, Serkan (xx), Talat (x) 2, Dorukhan (xx) 3

1.PERİYOT: 18-18

İLK YARI: 42-28

3.PERİYOT: 62-47

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nin 4. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, evinde Afyon Belediyespor\'u 86-70 mağlup ederek iç sahadaki ilk galibiyetini aldı. Karşıyakalı taraftarlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle İzmir Marşı\'nı hep bir ağızdan seslendirip, \"Mustafa Kemal\'in Askerleriyiz\" tezahüratı yaptı.

İlk çeyrekte Pınar Karşıyaka Henry ve İlkan\'ın sayılarıyla skor üretirken, konuk takımda Knight ve Calloway dikkat çeken isimler oldu. Periyot 18-18 eşitlikle sona erdi. İkinci çeyrekte Henry ve Marei ile oyuna ağırlığını koyan Karşıyaka, Berk ve Walker\'ın dış atışlarıyla farkı açarak soyunma odasına 14 sayı üstün girdi: 42-28.

Üçüncü periyotta İlkan ve Marei ile pota altında etkili olan yeşil-kırmızılılar, 25. dakikada farkı 20 sayıya (55-35) kadar çıkardı. Kaf-Kaf, son bölüme 62-47 önde girdi. Final periyodunda Afyon Belediyespor üst üste Altan ve Calloway\'ın üç sayılık basketleriyle 35. dakikada farkı 11 sayıya (70-59) indirdi. Kalan bölümde Pınar Karşıyaka, Walker\'ın basketleriyle sonuca gitti: 86-70.

(FOTOĞRAFLI)