Pınar Karşıyaka - Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 93-63

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Özlem Yaman (xx), Mehmet Karabilecen (xx), Kerem Baki (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Walker 11 (xxx), Chatman 5 (xxx), Berk 11 (xxx), Egemen 4 (xx), İlkan 14 (xxx), Tayfun 8 (xx), Henry 13 (xxx), Marei 27 (xxxx), Çağatay (xx), İnanç (xx)

ADATIP SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: Etou 8 (xx), Herndon 13 (xx), Şafak (x), Burak (xx), Salumu 21 (xxx), Mustafa (x), Douglas 13 (xx), Alp (x), Wilbekın 5 (xx), Mehmet 3 (x)

1\'İNCİ PERİYOT: 24-14

İLK YARI: 49-28

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 67-49

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde geçen hafta düşme potasında yer alan Banvit\'e deplasmanda 84-75 kaybeden Pınar Karşıyaka, alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyesini evinde rahat geçti: 93-63. Maça taraftarının desteğini alıp etkili başlayan Kaf-Kaf ilk çeyreği 10 sayı farklı 24-14 önde kapamayı bildi. İkinci çeyrekte de hem hücumda hem de savunmada diri bir görüntü ortaya koyan yeşil kırmızılılar soyunma odasına 49-28 galip girdi. Üçüncü periyodu da 67-49\'luk avantajla tamamlayan Karşıyaka salondan 30 sayı farkla galip ayrıldı: 93-63.

Günün diğer maçlarında ise Bahçeşehir Koleji kendi sahasında Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol\'u 92-78; İstanbul BBSK sahasında konuk ettiği Banvit\'i 74-71 yendi.

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