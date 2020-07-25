Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın babasının intihara kalkıştığı haberine açıklama

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'nın Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe ilçesinde yaşayan babası Selim Avcı'nın intihara kalkıştığı paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer, şu ifadeleri kullandı:

"Cinayeti işleyen kişinin babasının ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu iddiaları birkaç gündür kulaktan kulağa yayıldı. Bununla ilgili internet sitelerinde haberler çıktığını gördüm. Konuyla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bir ihbar yok. Hastane kayıtlarında da bahsedilen kişinin ismi yoktur. Yapılan haberler asılsızdır."

Ne oluştu?

Cumhuriyet'ten Esra Alus'un haberine göre, yıllarca motor tamirciliği işiyle uğraşan Cemal Metin Avcı'nın babası Selim Avcı, kendisini asarak yaşamına son vermek istediği iddia edildi. Avcı ailesinin yakını, baba Selim Avcı'nın iki oğlu olduğunu, çevresi tarafından sakinliği ile tanındığını belirtti. Cemal Metin Avcı’nın eşinin ise hastanede kontrol altında olduğu öğrenildi. Sakinleştirici ilaçlarla müdahale edilen kadın yakın akrabalarının dışında kimseyle görüşmüyor.