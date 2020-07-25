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Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı, 'güvenlik' nedeniyle Afyon’a nakledildi

25 Temmuz 2020 17:01

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in katili Cemal Metin Avcı, Afyon Yüksek Güvenlikli T Tipi Cezaevi'ne nakledildi.

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