Pınar Gültekin davası: Cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devam kararı verildi

Bir yıl önce Cemal Metin Avcı tarafından öldürüldükten sonra varile konan, yakılan ve üzeri beton dökülen Pınar Gültekin cinayetinin 6’ncı duruşması Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Cinayet zanlısı Avcı’nın ailesi, iş ortağı ve eski eşi de duruşmaya katıldı. Duruşmada söz verilen Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı savunmasında, "Yedi sülaleme kadar herkes davaya dahil edilmeye çalışılıyor. Aileme karşı bu ithamı kabul etmiyorum. Çöp varilindeki sigara izmaritiyle, diğer varille bu olayın ne ilgisi var" dedi. Avcı'nın bu talebinin ardından mahkeme heyeti, Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına, dört sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Mahkeme heyeti Koronavirüs olduğu gerekçesiyle getirilmeyen tutuksuz sanık Mertcan Avcı'nın bir sonraki duruşmada hazır edilmesi ve ABD'den istenen telefon dökümüne ilişkin müzakereye gelen cevabın incelenmesine de karar verip, duruşmayı 1 Kasım'a erteledi. Pınar Gültekin’in annesi “hepiniz katilsiniz” diyerek salonu terk ettikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Duruşmaya Pınar Gütekin’in babası Sıddık ve annesi Şefika Gültekin, haklarında delilleri karartmaktan iddianame hazırlanan cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı’nın babası Selim Avcı, annesi Ayten Avcı, iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan ve boşandığı eşi Eda Karügün de bugün yapılan duruşmaya katıldılar.

Aile avukatı tarafından daha önce cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı’nın annesi, babası, iş ortağı ve boşandığı eşi ile ilgili cinayet mahallindeki delilleri karartmaktan yapılan başvuru yerel mahkeme tarafından kabul edilmemiş, Adalet Bakanlığı’na yapılan başvuru sonrası ailenin olay yerinde bulunan sigara izmaritleri nedeniyle başvuru kabul edilmişti.

“Dosyalar birleşecek”

Cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı’nın babası Selim Avcı, annesi Ayten Avcı, iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan ve boşandığı eşi Eda Karagün hakkında iddianame hazırlanmıştı. Duruşma öncesi gazetecileri açıklama yapan baba Sıddık Gültekin, hazırlanan iddianame sonrası dosyanın bugünkü duruşmada Cemal Metin Avcı dosyası ile birleştirileceğini açıkladı.

Baba Gültekin, “Baştan bu yana iddia ettiğimiz gibi caninin yalnız olmadığını hep dile getirdik. Neticede bizim söylediğimiz oldu. Deliller ortada. Katilin annesinin sigara izmariti, iş ortağının sigara izmariti maalesef Pınar Gültekin’in öldürüldüğü varilde bulundu. Yalnız delil karartmaktan değil, gerçekten cinayete iştirak etmişler. Hep bunu dile getirdik ve bugün de dile getireceğiz. Başka söyleyecek bir şey de bulamıyorum. Dosya bugün birleşecek. Biz zaten başta da hep söylemiştik, 6 duruşmadır boşuna geliyoruz. Neticede deliller ortada. Bugün dosya birleşecek. Umudumuz o ki, bu suça iştirak edenler herkesin ceza alması. Tek umudumuz ve mahkemeden isteğimiz bu” dedi.

Avcı’nın eski eşi Eda Karagün koruma talep etti

Cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı’nın boşandığı eşi Eda Karagün, duruşmada verdiği ifadede, medyada boy boy fotoğraflarının çıktığını belirterek koruma talebinde bulundu. Eda Karagün verdiği ifadede, “Cemal'in işlediği cinayet ile benim alakam yok. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Kıza bir şey yapmış olabilir diye bağ evine gittim. En büyük mağdurlardan birisi benim. Koruma talep ediyorum. Tek başıma bir çocuk büyütüyorum. Kızımla birlikte yeni bir hayata hazırlanıyoruz" dedi ve Pınar Gültekin'in en son Cemal ile görüştüğünü öğrendikten sonra yaylaya gittiğini söyledi.

Karagün, “Çünkü o süreçte yaylada çok fazla zaman geçirmişti. Yemek yemiyordu şüphelendim” diye konuştu.

Karagün: Bağ evine gittiğimi hiç saklamadım

Eda Karagün, “Olayı öğrendikten sonra istişare etmek için Cemal'in babasını aradım. Panik halindeydik. Bağ evine 4 kişi gittik. Önce depoya girdik. Sonra eve girdik. Evde detaylı temizlik yapılmıştı” diye konuştu ve sorulan soru üzerine Mertcan Avcı ile tutuklandıktan sonra görüşmediğini, varil konusunda aralarında konuşma geçmediğini belirtti.

Eda Karagün son olarak bağ evine gittiğini hiç saklamadığını, ifadelerinde de söylediğini belirtti.

Baba Selim Avcı cinayeti karakol komutanından öğrenmiş

Duruşmada ifade veren baba Selim Avcı, “Bağ evine eşim, ben, Gökhan ve Eda ile birlikte gittik. Eda tek başına gitmek istedi. Biz de yalnız bırakmak istemedik. Evin temiz olduğunu Eda söyledi bize. Orayı biz depo olarak kullanıyoruz. 20 dakika durduk. Eşim ve Gökhan sigara içmişler. Sigarayı bidonun içine attılar. Sonra eve döndük” dedi.

Baba Avcı, olayın yaşandığı ayın 21'i sabahı karakol komutanının kendisini aradığını, Cemal'in suçunu itiraf ettiğini söylediğini belirtti ve cinayeti de o zaman öğrendiğini dile getirdi.

“Allah bu barın belasını versin”

Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten Avcı ise, "Selim aradı beni. ‘Cemal Metin kavgaya karışmış, gel dedi’ ‘Buraya gel konuşacağız' dedi. Kavgadan dolayı sorguya çekiliyor sanıyorum. Pınar Gültekin'den dolayı olduğunu öğrendim. Barda tanımıştır diye düşündüm. 'Allah bu barın belasını versin' dedim. Eda yaylaya gideceğim deyince hep birlikte gittik. Depoya, etrafa baktık. Sigara içtik orada. Bidon her zaman orada durur zaten. Çöp atmaya üşeniyorlar. Biz de sigaralarımızı oraya attık” diye konuştu.

"Benim olayla alakam yok"

İş ortakları Şükrü Gökhan Orhan da, "Benim olayla alakam yok. Cemal kavgaya karışmış diyerek Ayten Hanım'ı almaya gittim. Babasıyla ortağım sadece" ifadelerini kullandı.

İfadelerin ardından ara verilen duruşma çapraz sorgulama ile devam etti.

Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz; katil diye bağırıyorlar"

Cemal Metin Avcı'nın "Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyor. Bir kere ben kadın eylemine bile katıldım. Bende bağırdım adalet diye." sözlerinin ardından ağlaması ve can güvenliği gerekçe gösterilerek, cezaevinden bağlandığı yayın kesildi.