Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı: Suça karışan başka aile üyeleri de var

Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısının "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklanan kardeşinin de olay gecesi aile üyeleriyle geç saatte çok sayıda görüşme yaptığı, aile üyelerine ait araçların da bölgede görüntülendiği öğrenildi.

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, soruşturmanın başladığı ilk günlerden itibaren cinayetin tek kişi tarafından işlenemeyeceğini, suç delillerini gizleme, yok etme ve değiştirme suçlarının tek başına işlenemeyeceğini söylediklerini anlattı.

Mertcan Avcı'nın tutuklanmasının ardından tüm şüphelerin, olayın tek kişi tarafından yapılmadığını daha da güçlendirdiğine işaret eden Epözdemir, "Burada eylemlerin planlı olduğu, tasarlamanın söz konusu olduğu, cinayetin canavarca hisle ve eziyet çektirerek gerçekleştirildiğini ifade etmiştik. Cinayetin tek başına işlenmesinin hayatın olağan akışına ve fizik kurallarına aykırı olduğunu söyledik" dedi.

Cemal Metin Avcı'ya yardım eden başkaca faillerin olduğunu söylediklerini hatırlatan Epözdemir, şöyle konuştu:

"Nitekim soruşturmanın geldiği noktada bu iddialarımız ve haklılığımız net bir şekilde ortaya çıktı. Biz, kamuoyu ve soruşturma dosyası tek bir şüpheliye yönelmişken bu işin peşini bırakmadık ve ısrarlı bir şekilde soruşturma dosyasına taleplerimizi sunduk. Soruşturmanın genişletilmesi için HTS baz sinyal kayıtları, kamera ve MOBESE kayıtlarının incelenmesi için talepte bulunduk. Bu taleplerin kabulüyle birlikte toplanan deliller ışığında Mertcan Avcı da suç delillerini değiştirme, gizleme ve yok etmeden tutuklandı. Tarihe not düşmesi açısından söylüyorum ki biz başkaca faillerin de olduğunu düşünüyoruz. Özellikle sonraki süreçte cesedin yok edilmesine yardım eden başkaca faillerin de olduğunu düşünüyoruz."

"Cesedin ortadan kaldırılmasına yardım ettiler"

Buna ilişkin de hukuki mücadelelerinin sonuna kadar devam edeceğini vurgulayan Epözdemir, cinayet saatinde, cinayet mahalline yakın olan MOBESE kayıtlarında görülen araçların kimler tarafından kullanıldığının da belli olduğunu kaydetti.

Epözdemir, araçların marka ve modelinin meskun araçların model, marka ve rengiyle birlikte failin babasının ortağının kullandığı araçlara benzer mahiyette olması karşısında, bunun bir tesadüf olamayacağı kanaatine vardıklarını dile getirdi.

Buna ilişkin de başta itiraz hakkı olmak üzere sonuna kadar hak arama özgürlüklerini kullanacaklarını belirten Epözdemir, "Özellikle suç delillerinin gizlenip değiştirilmesi, cesedin ortadan kaldırılması noktasında yardım eden başkaca faillerin olduğunu düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da Muğla'da yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Ailesinin, jandarmaya kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada, Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek, görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kadının eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmemiş, delillerin ardından, bir süre önce ayrıldığı Gültekin'i tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra bir varile bırakarak ormanlık alana attığını itiraf etmişti. Avcı, "canavarca hisle öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.

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