Pınar Gültekin davası öncesinde polisle gerginlik yaşandı, anne Şefika Gültekin baygınlık geçirdi

Şefika Gültekin,’in öldürülmesine ilişkin davasının 11. duruşması Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün yapıldı. Duruşma öncesi Muğla’daki Sınırsızlık Meydanı’ndan adliyeye yürümek isteyen Gültekin Ailesi ve kadınlara polis engel olmak istedi. Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin, polisle kadınlar arasında yaşanan tartışma sırasında fenalaşarak bayıldı.

Anne Gültekin, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kadınlar, slogan atarak adliyeye yürüdü.

"Kadınların lehine slogan atılmayacağı nerede yazıyor"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, yürüyüş sırasında “Slogan atmadan yürüyelim” diyen polise, "Bayıldı kadın, mutlu musun? Engelleyerek bayılttınız. Kadınların lehine slogan atılmayacağı nerede yazıyor" diyerek tepki gösterdi. HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay ise adliye önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün bir daha gördük ki katillere kurulmayan barikat kadınların önüne kuruldu. Kadınların önüne çok keyfi bir şekilde, burada Muğla kolluğu tarafından barikat kuruluyor, zincir kuruluyor. Kadınların yürümesine, kadınların seslerini duyurmasına, kadınların 'Erkek adalet değil gerçek adalet' istiyoruz demesine dahi tahammül edilemiyor. Bize ne dediler biliyor musunuz? 'Şimdiye kadar attığınız sloganlar yeter, slogansız yürüyün' denildi. Bu hangi anayasada yazıyor, hangi adalet bunu gerektiriyor? Burada, kadınları sindirmeye yönelik bir şiddetle biz sokakta da karşı karşıya kalıyoruz. Pınar Gültekin'in annesi, 11. Duruşmada, 11 defadır polisin nobranlığı ile karşı karşıya kaldı. Pınar Gültekin'in annesini ambulansla hastaneye göndermek zorunda kaldık."

Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin de "Memurlar ‘Slogan atamazsınız’ dedi. Halbuki biliyorsunuz bunlar politik sloganlar değil, kadınların mücadelesi. Hepsine teşekkür ediyorum, 11 mahkemedir bize destek oldular. Şu an Pınar'ın annesine serum veriyorlar, inşallah iyi olur. Onun da cenazesini Muğla'da bırakıp dört tane çocuğu yetim bırakmayız umarım, tek temennimiz bu" dedi. (ANKA)