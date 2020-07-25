Pınar Gültekin cinayetini meşru gösteren paylaşımı yapan belediye çalışanı hakkında soruşturma

Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi, Pınar Gültekin’in öldürülmesinin ardından kişisel sosyal medya hesabından cinayeti meşrulaştıracak paylaşımlarda bulunan bir belediye çalışanı hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Muratpaşa Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Ali Hakan Yatgın, maalesef kurumumuz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Yasası'na tabi olarak çalışmaktadır. Kişinin sosyal medyada paylaştığı görüşler, asla kurumumuzun görüşlerini yansıtmamaktadır. Söz konusu paylaşımdaki ifadeler, kadına yönelik şiddete ve çocuk yaşta evliliklere karşı verdiği mücadeleyle ve kadının toplumsal statüsünü güçlendirmek için ‘Alyazma’ başlığı altında yaptığı çalışmalarla Türkiye’nin öncü kurumlarından biri olan Muratpaşa Belediyemizin görüşleri asla olamayacağı gibi mücadele ettiğimiz bir bakış açısını yansıtmaktadır. Kişiyle ilgili olarak da soruşturma açılmıştır. Ayrıca bu kişiyi herhangi bir kamu kurumu almayı kabul ettiği takdirde her türlü muvafakat verilecektir” denildi.

Yatgın, Pınar Gültekin'in öldürülmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"O bar senin bu bar benim gezip paralı erkek avcılığı yapıyordum. Kendimi bu yollara düşme tehlikesinde el değmemiş masum kız olarak takdim ediyor, birçok erkeğin aradığı mutluluğu bildiğim için rolüme iyi çalışıp oynuyordum. Evli bekar fark etmiyor parası olsun yeter parası olmayan da gönlünü kaptırınca ne yapıp ne edip buluyor zaten. Özellikle duygusal boşluktaki erkekleri, çirkin erkekleri, asosyal erkekleri falan kendime hedef seçiyordum. O erkeğin bana gönlünü kaptırması sadece birkaç haftamı alıyordu. Bu işi meslek edinmiştim. Önce kendimi acındırıyor daha sonra terk etme, başkasıyla olma tehditleriyle saftiriklerin psikolojilerini alt üst edip kendime köpek ediyordum. Bu sefer baltayı kayaya vurdum. Adamın ekonomisini iflas noktasına getirip mutlu yuvasını dahi dağıtmıştım. Tam kaçacaktım ama bu sefer kaçamadım. Öldürdü beni suçunu itiraf etti. Şimdi tüm ülke beni masum kadın ilan edip erkeklere lanetler okuyor. Evet bayan ve lafta kadın hakları savunucusu erkek arkadaşlar saldırılar başlasın bekliyorum."

(DHA)