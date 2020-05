Pınar Fidan hakkında Aleviler için kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı

Tuz-Biber adlı stand-up gösterisinde Madımak katliamına göndermede bulunarak, "Hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin, geçmişte örnekleri var" diyen Pınar Fidan hakkında soruşturma başlatıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, konunun her yönüyle araştırılması için güvenlik güçlerine talimat verildiği belirtildi.

Fidan’ın tepki çeken sözleri şöyle:

"Siyasilerle ilgili şeyler paylaşıyor. Finlandiya Başbakanı işe metro ile gidiyormuş galiba ‘asıl cennete gidecekler bunlar, bizim ülkemizdeki siyasiler cehennemlik’ bunu söyleyen de bir yadan Alevi. Yani hiçbir şey yapmadan cennete gideceğini sanan insan.



Bir de başkalarına böyle yargı dağıtıyor. Hani arada böyle haberler okuyorum cemevine saldırıda bulunulmuş. Bakın böyle haberler oluyor sık sık gazetelerin üçüncü sayfalarında ‘bilmem neredeki cemevine saldırıldı’ ama hiç Alevi kaybetmiyoruz. Çünkü boş, Alevi yok. Bir şey yapmamız gerekmiyor, saldırganlar cemevine Alevilerden daha çok gidiyor. Bunun anlaşılması lazım, çok istiyorsan meyhaneye falan git ya da hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin"

Tepkilerin ardından özür dileyen ve ironi yaptığın belirten Fidan, kendisinin de Alevi olduğunu, gösterisinde bahsettiği kişinin ise dayısı olduğunu ileri sürmüştü. Pınar Fidan, mizahın sadece dalga geçmek ya da küçümsemek için değil, eleştirel olarak da kullanıldığını söyledi.



Mekandan özür

Bu arada gösterinin yapıldığı Aylak isimli mekan da bir özür metni yayımladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Geçtiğimiz günlerde mekanımızda sahne alan kişinin gösterisiyle ilgili medyada çıkan olumsuz haberler ve sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine sizleri konuyla ilgili bilgilendirmek istedik. Aylak Bar kurulduğu günden bu yana birçok konser, şiir dinletisi ve farklı sahne performansına ev sahipliği yapan bir mekandır. Bu şekilde gündeme gelmek bizleri derinden üzdü. Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki, genç yeteneklere her zaman kapılarına açan işletmemizin rolü yapılan gösterilere mekân sağlamaktır. Bu gösteriler farklı birçok mekânda sahnelenen gösterilerdir. Gösterilerin içerik üretimi sanatçıların sorumluluğundadır. Bahsi geçen kişinin mekanımızla organik bir bağı yoktur. Bundan sonrasında da herhangi bir bağı olmayacaktır. Yüreği incinen tüm dostlarımızın üzüntüsüne ortağız. Aylak Bar olarak, ayrımcılık yapmadan toplumun her kesiminin her zaman yanındayız ve herkesi sevgiyle kucaklıyoruz.”