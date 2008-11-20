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Pınar eski eşinden 600 bin YTL alacak

Pınar Altuğ ile eski eşi Umut Elçioğlu arasındaki ’villa davası’ sonuçlandı.

20 Kasım 2008 02:00

Pınar Altuğ ile eski eşi Umut Elçioğlu arasındaki ’villa davası’ sonuçlandı.

Ünlü sunucu Pınar Altuğ eski eşi Umut Elçioğlu’na karşı verdiği hukuk mücadelesinden zaferle ayrıldı. Altuğ 4 yıl önce, 290 bin YTL ve 45 bin dolar ödediğini belirttiği villayı eşinin kendisinden habersiz olarak sattığı gerekçesiyle mahkemeye başvurmuş, bu paranın faiziyle tahsilini talep etmişti. Mahkeme geçen yıl Umut Elçioğlu’nun izinsiz sattığı Beykoz Konakları’ndaki villa için Pınar Altuğ’a 500 bin YTL ödemesini kararlaştırdı. Yargıtay bu kararı bozarak davayı Asliye Hukuk Mahkemesi’nden Aile Mahkemesi’ne taşıdı. Elçioğlu davanın sil baştan görülmesini kendi lehine çevirmek için evliliği içerisinde yaşadığı ihaneti mahkemeye delil olarak sunacağını açıkladı. Ev için ödediği makbuz ve banka dekontlarını delil olarak sunan Altuğ 4 yıldır süren davayı kazandı. Mahkeme, Umut Elçioğlu’nun izinsiz sattığı villaya karşılık Pınar Altuğ’a faiziyle birlikte 600 bin YTL ödemesine karar verdi. Altuğ bu parayı hemen tahsil etmek için davadaki avukatı Taner Düzyol aracılığıyla icraya başvuracak. Böyle bir durumda Elçioğlu bu parayı 10 gün içinde ödemek veya teminat göstermek zorunda kalacak. 7 aylık hamile olan güzel sunucu, Salı günü görülen duruşmanın sonucunu avukatından öğrendiğini söyleyerek, şöyle konuştu: “Gerçekten çok mutluyum. Hakkım olan paranın peşindeydim. Sonuç beklediğim bir şeydi. O parayla ne yapacağımı bilmiyorum ama kendim için ne alırsam hepsi ileride kızım Su’nun olacak.”

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