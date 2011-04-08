Pınar Eliçe, Lerzan Mutlu’nun odasını bastı

T24 - Aynı kanalda program yapan Pınar Eliçe ile Lerzan Mutlu arasında dün kavga çıktı. Program ekibinin güçlükle yatıştırdığı olay sırasında küfürler havada uçuştu.







Cine 5’te program yapan iki ünlü şarkıcı Pınar Eliçe ile Lerzan Mutlu dün kuliste birbirlerine girdi. Yıldız Tilbe’yi sabah kuşağındaki “Yüksek Topuklar” programında konuk eden Lerzan Mutlu, öğlen kuşağında “Muhabbet Pınarı” programını sunan Eliçe ile koridorda karşılaştı. Mutlu, Tilbe’yi konuk ettiği için Eliçe’ye bakarak “Kıskananlar çatlasın” dedi. Aynı kanalda programa başladıkları ilk günden itibaren birbirlerinden hiç haz etmeyen ikiliden Eliçe, Mutlu’nun bu sözleri üzerine çileden çıktı. Eliçe, Mutlu’nun odasını bastı ve üzerine yürüdü.



Sert bir şekilde Mutlu’nun çenesini tutan Eliçe, “Laflarına dikkat et. Senden nefret ediyorum. Geber... Senin ölmeni istiyorum. Bu kanaldan çek git!..” diye bağırdı. Mutlu da “Kolaysa öldür bakalım. Sen benim ölümümü isteyene kadar; koca g.. eritmeye bak. Senin de ekibin isim sahibi konuklar çağırsın” diyerek Eliçe’ye tepki gösterdi.



Kavgaya Mutlu’nun annesi de katıldı. Kulis odasında küfürler havada uçuştu. Kavga program ekibi tarafından güçlükle yatıştırıldı. Bu sırada Yıldız Tilbe’nin ise büyük şaşkınlık yaşadığı ifade edildi. Mutlu, daha sonra Eliçe’yi şikayet etmek için kanalın program müdürüyle görüşmek istedi. Ancak müdürü yerinde bulamadı. İlerleyen saatlerde Eliçe’nin programının yayından kaldırılmasına karar verildi. Mutlu ise programa devam edecek.





Olayı kapatmaya çalıştı



Ardından sakinleşen Mutlu, olayın duyulması üzerine konunun kapanması için “Cine 5 kanalında Lerzan Mutlu ve Pınar Eliçe’nin kavga ettiğine dair çıkan haberler asılsızdır böyle bir kavga yaşanmamıştır” şeklinde yazılı açıklama gönderdi.



Sinevizyon şirketi tarafından hazırlanan programları sunan iki şarkıcının arasındaki kavganın fitilinin geçen hafta ateşlendiği öğrenildi. İki programa da oturma grubu veren sponsor firmanın sahibi Lerzan Mutlu’yu arayıp “Sizden eşyalarımı almak istiyorum, çünkü Pınar Eliçe bana büyük baskı yapıyor” dedi. Bunun üzerine Mutlu’nun, çok öfkelendiği belirtildi.