Pınar Eczacıbaşı'nın 'Babamın ölümünden sorumlu' dediği Alev Coşkun: Olayın tanıkları halen yaşıyor, merak edenler bu isimlerin tanıklıklarına başvurabilir

Cumhuriyet Gazetesi imtiyaz sahibi gazeteci Alev Coşkun, Pınar Eczacıbaşı'nın HaberTürk televizyonunda 27 Mayıs'a ilişkin "Bir darbeyi savunmak kadar acımacızsa bir şey olamaz. Alev Coşkun'un hâlen böyle bir yazıyı kaleme almış olması, bu hakikaten kabul edilebilir bir şey değil" sözlerine yanıt olarak "Zorunlu bir açıklama" başlıklı yazısında, "Televizyonlarda reyting almak için yapılan saçma sapan iddialara yanıt vermek karakterime uymaz. Bu yazımla ilgili tartışmak yerine karmaşa yaratmak için Habertürk TV’de 60 yıl önce vefat eden Vedat Eczacıbaşı’nın ölümünden beni sorumlu tutmak istediler. Bu derece saçma ve bu derece çirkin bir iddia karşısında susmak olmaz. Sayın Pınar Eczacıbaşı’nın acısını duyumsuyorum." ifadelerini kullandı.

Alev Coşkun, Nagehan Alçı'nın olaylardan yararlanarak karmaşa yaratmaya çalıştığını belirterek, "Bu konu çok çirkindir. Olayın tanıkları halen yaşıyorlar. Merak edenler, aile büyüklerinin, olayların içinde bulunan isimlerin tanıklıklarına başvurabilirler…

Hukukta “illiyet rabıtası” bugünkü deyişle “illiyet bağı” ya da “nedensellik bağı” diye bir kavram vardır. Sayın Alçı bu kavramı, kısa bir süre de olsa hukuk eğitimi alan eşi Rasim Ozan Kütahyalı’ya sorarsa, büyütmek istediği olayın hukuksal boyutunu anlayabilir. Hukuk başka, sağa sola saldırmak başkadır." diye yazdı.

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TIKLAYIN - Pınar Eczacıbaşı: İhbarıyla babamın ölümünden sorumlu olan Alev Coşkun’un hâlâ 27 Mayıs darbesini savunması kabul edilebilir değil